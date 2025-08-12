SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

12 de agosto 2025 - 19:30

La producción de Disney + que arrasa en la plataforma: una nueva serie dentro de un famoso universo de terror

Entre un futuro distópico y un descontrolado avance tecnológico, el horror de los monstruos del pasado se convirtió en furor en Disney.

La plataforma de Disney + estrenó una serie que ya está causando revuelo entre los fans de esta clásica historia. Se trata de Alien: Earth, una producción de ciencia ficción futurista, distópica, grabada en Tailandia para darle un marco totalmente realista y planos irrepetibles.

La nueva producción de la franquicia Alien muestra a una humanidad futurista "atrapada en el futuro de la inteligencia artificial y los monstruos del pasado", manteniendo la esencia que combina la ciencia ficción y el terror que provoca la creación del cineasta británico Ridley Scott.

Alien Earth
De qué trata Alien: Earth, el estreno que sorprendió con las críticas positivas

En un futuro distópico, en el año 2120, la misteriosa nave USCSS Maginot aterriza con unos pasajeros a bordo que causarán un enorme terror en un planeta Tierra que está gobernado por 5 megacorporaciones Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold.

En este contexto conviven humanos, cyborgs y sintéticos. Pero también se suman un nuevo tipo de habitantes, los "híbridos", unos robots humanoides infundidos con la conciencia humana de una niña, Wendy, que descubre junto a un grupo de soldados ese peligro que amenaza la existencia del planeta.

Disney+: tráiler de Alien: Earth

Embed - Alien: Earth | Tráiler Doblado | Disney+

Disney+: elenco de Alien: Earth

  • Sydney Chandler (Wendy)
  • Timothy Olyphant (Kirsh)
  • Alex Lawther (CJ)
  • Lily Newmark (Nibs)
  • Essie Davis (Dame Silvia)
  • Samuel Blenkin (Boy Kavalier)

