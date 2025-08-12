Disney+ presentó el tráiler y confirmó la fecha de estreno de la quinta temporada de "Only Murders In The Building"







La serie protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez regresa a la plataforma de streaming con un nuevo crimen por resolver.

Llega una nueva temporada de la serie estrenada en 2021.

Disney+ presentó el tráiler y confirmó la fecha de estreno de la quinta temporada de Only Murders In The Building. La serie protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez regresa el 9 de septiembre a la plataforma de streaming.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Michael Cyril Creighton, Meryl Streep, Da'Vine Joy Randolph, Nathan Lane y Richard Kind repiten sus papeles de temporadas anteriores. El trio protagonista se sumerge de cabeza en otro misterio en el Arconia; esta vez, el trío ecléctico está investigando la muerte de su portero de toda la vida, Lester.

De qué trata la quinta temporada de Only Murders In The Building La sinopsis oficial indica: "Tras la muerte sospechosa de Lester, Charles, Oliver y Mabel se niegan a creer que fue un accidente. Su investigación los sumerge en los rincones más oscuros de Nueva York y más allá, donde el trío descubre una peligrosa red de secretos que conecta a poderosos multimillonarios, mafiosos de la vieja escuela y los misteriosos residentes de Arconia. El trío descubre una profunda brecha entre la histórica ciudad que creían conocer y la nueva Nueva York que se desarrolla a su alrededor, una donde la vieja mafia lucha por mantenerse a flote mientras surgen nuevos y aún más peligrosos actores".

Only Murders In The Building_ Nueva temporada _ Tráiler Subtitulado _ Disney+ Las nuevas incorporaciones al elenco para la quinta temporada incluyen a Renée Zellweger, Keegan-Michael Key, Christoph Waltz, Logan Lerman, Téa Leoni, Beanie Feldstein, Dianne Wiest y Jermaine Fowler. Las nuevas incorporaciones al elenco para la quinta temporada incluyen a Renée Zellweger, Keegan-Michael Key, Christoph Waltz, Logan Lerman, Téa Leoni, Beanie Feldstein, Dianne Wiest y Jermaine Fowler.

Martin y John Hoffman crearon la serie, con Hoffman como showrunner. Son productores ejecutivos junto a Short, Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Ben Smith y J.J. Philbin.

Temas Disney

Series