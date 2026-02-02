Disney+ presentó el tráiler de su nueva serie "Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette" + Seguir en









Es la primera entrega de la antología “Love Story” de Ryan Murphy y está inspirada en el libro de Elizabeth Beller “Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy".

La nueva serie de Disney+ llega el 12 de febrero.

Disney+ compartió el tráiler de Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, la nueva serie de FX que explora la innegable química, el torbellino amoroso y el mediático matrimonio de una de las parejas más emblemáticas del siglo XX, John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly) y Carolyn Bessette (Sarah Pidgeon).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Es la primera entrega de la antología “Love Story” de Ryan Murphy y está inspirada en el libro de Elizabeth Beller “Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy". La serie de nueve episodios estrena exclusivamente en Disney+ el 12 de febrero a las 23hs con los tres primeros episodios, seguidos de nuevos episodios los viernes.

De qué trata Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette Fue una historia de amor que acaparó la atención de todo un país: John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly) era lo más cercano a la realeza estadounidense. El país lo vio crecer, de niño a soltero codiciado y figura mediática. Por su parte, Carolyn Bessette (Sarah Pidgeon) era una estrella que brillaba con luz propia. Ferozmente independiente y con un estilo único, pasó de ser asistente de ventas a ejecutiva en Calvin Klein, y se convirtió en una confidente de su fundador homónimo. La conexión entre John y Carolyn fue inmediata, eléctrica e innegable. A medida que su historia de amor se desarrollaba ante la mirada del país, la intensa fama y la atención mediática constante amenazaron con separarlos.

Love Story _ Tráiler Oficial _ Disney+ Protagonizada por Grace Gummer (Caroline Kennedy), Naomi Watts (Jackie Kennedy Onassis), Alessandro Nivola (Calvin Klein), Leila George (Kelly Klein), Sydney Lemmon (Lauren Bessette) y Constance Zimmer (Ann Marie Messina), Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette narra el complejo y conmovedor recorrido de una pareja cuyo amor privado se convirtió en una obsesión nacional.

La serie de nueve episodios Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette de FX, fue creada por Connor Hines, con la producción ejecutiva de Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Connor Hines, Eric Kovtun, Nissa Diederich, Scott Robertson, Monica Levinson, Kim Rosenstock, D.V. DeVincentis y Tanase Popa. Max Winkler participó como productor ejecutivo y dirigió el episodio piloto. La serie es una producción de 20th Television.

Temas Disney

Series