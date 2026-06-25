Las plataformas de streaming suelen incorporar rápidamente los éxitos que brillan en el cine, pero pocas películas generaron la expectativa que despierta la nueva joya de Disney +. Considerada una de las producciones más taquilleras de la historia, esta obra continúa siendo uno de los universos más aclamados de la industria.
La espera llegó a su fin: Disney+ estrenó la película que millones ya vieron en el cine
Finalmente, una de las cintas más taquilleras de la historia está disponible en la plataforma de streaming.
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Realizada con un presupuesto de u$s400 millones, la película dirigida por James Cameron apunta a convertirse en una de las más vistas de todo el catálogo. Si bien su estreno fue hace casi un año, muchos fanáticos no esperaban su llegada al streaming debido al tiempo que permaneció en cartelera.
De qué trata Avatar: Fuego y Cenizas
La tercera entrega del universo Avatar continúa la historia de los na'vi, los habitantes de Pandora, después de los acontecimientos de las películas anteriores. Los protagonistas se enfrentaron a la invasión terrestre en la primera parte y derrotaron definitivamente al Coronel Quaritch en la segunda entrega.
En esta ocasión, los humanos encuentran una tribu enfrentada a otros grupos del planeta y aprovechan esa división para sumar nuevos aliados. A cambio de armas y tecnología, esta facción acepta colaborar con los terrícolas y pone a la familia de Jake Sully en la mira.
La alianza cambia por completo el escenario en Pandora. Por primera vez, los protagonistas no solo deberán enfrentarse a la amenaza humana, sino también a otros na'vi dispuestos a luchar de su lado. En medio de ese conflicto aparece Varang, la nueva antagonista de la saga y líder del grupo que desafiará al protagonista y sus aliados.
Disney+: tráiler de Avatar: Fuego y Cenizas
Disney+: elenco de Avatar: Fuego y Cenizas
- Sam Worthington
- Zoe Saldaña
- Sigourney Weaver
- Stephen Lang
- Kate Winslet
- Cliff Curtis
- Joel David Moore
- CCH Pounder
- Edie Falco
- Brendan Cowell
- Jemaine Clement
- Jamie Flatters
- Britain Dalton
- Trinity Jo-Li Bliss
- Jack Champion
- Bailey Bass
- Filip Geljo
- Duane Evans Jr.
- Giovanni Ribisi