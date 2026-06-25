La espera llegó a su fin: Disney+ estrenó la película que millones ya vieron en el cine + Agregar ámbito en









Finalmente, una de las cintas más taquilleras de la historia está disponible en la plataforma de streaming.

Los fanáticos ya pueden disfrutar de esta película, que fue un éxito en las salas de cine. Freepik

Las plataformas de streaming suelen incorporar rápidamente los éxitos que brillan en el cine, pero pocas películas generaron la expectativa que despierta la nueva joya de Disney +. Considerada una de las producciones más taquilleras de la historia, esta obra continúa siendo uno de los universos más aclamados de la industria.

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Realizada con un presupuesto de u$s400 millones, la película dirigida por James Cameron apunta a convertirse en una de las más vistas de todo el catálogo. Si bien su estreno fue hace casi un año, muchos fanáticos no esperaban su llegada al streaming debido al tiempo que permaneció en cartelera.

Avatar Disney La tercera entrega del universo creado por James Cameron arriba a la plataforma de streaming. Disney

De qué trata Avatar: Fuego y Cenizas La tercera entrega del universo Avatar continúa la historia de los na'vi, los habitantes de Pandora, después de los acontecimientos de las películas anteriores. Los protagonistas se enfrentaron a la invasión terrestre en la primera parte y derrotaron definitivamente al Coronel Quaritch en la segunda entrega.

En esta ocasión, los humanos encuentran una tribu enfrentada a otros grupos del planeta y aprovechan esa división para sumar nuevos aliados. A cambio de armas y tecnología, esta facción acepta colaborar con los terrícolas y pone a la familia de Jake Sully en la mira.

La alianza cambia por completo el escenario en Pandora. Por primera vez, los protagonistas no solo deberán enfrentarse a la amenaza humana, sino también a otros na'vi dispuestos a luchar de su lado. En medio de ese conflicto aparece Varang, la nueva antagonista de la saga y líder del grupo que desafiará al protagonista y sus aliados. Disney+: tráiler de Avatar: Fuego y Cenizas Embed - #Avatar: Fuego y Cenizas | Tráiler oficial | Doblado Disney+: elenco de Avatar: Fuego y Cenizas Sam Worthington

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