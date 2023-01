¿Alguien vio la película Tron? Jared Leto protagonizará la tercera parte

image.png

Después de iniciar su carrera en 2012 con la aventura náutica nominada al Oscar “Kon-Tiki”, Disney seleccionó al cineasta noruego para dirigir la película más reciente de “Piratas del Caribe”, la película de 2017 “Dead Men Tell No Tales”, seguida inmediatamente por la secuela de "Maléfica" de 2019. Recientemente terminó la producción de "Young Woman and the Sea", una película biográfica sobre Gertrude Ederle (Daisy Ridley), la primera mujer en cruzar a nado el Canal de la Mancha; la película se estrenará en Disney+ este año.