Así se ve Rachel Zegler como Blancanieves en la nueva película de Disney.

rachel zegler blancanieves (chica) Redes

Zegler hizo su debut en la pantalla grande con Amor sin Barreras (West Side Story), el músical dirigido por Steven Spielberg. Esta adaptación del clásico cuento de los hermanos Grimm será su segundo trabajo en una superproducción de Hollywood, pero la actriz ya comenzó a recibir críticas.

Luego de la revelación de que Zegler interpretaría a Blancanieves, usuarios en las redes sociales comenzaron a atacarla por el cambio de etnia del personaje. En una entrevista con The Playlist la actriz dijo que "fue como una experiencia discordante el saber que me atacan porque no soy blanca eurocéntrica".