Disney despidió a la coprotagonista de "The Mandalorian" por sus tuits

En una publicación en Instagram el martes por la noche, la actriz comparó las diferencias políticas contemporáneas con el trato a los judíos en la Alemania nazi. “Los judíos fueron golpeados en las calles no por soldados nazis sino por sus vecinos, incluso por niños. Debido a que la historia está editada, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿Cómo es eso diferente de odiar a alguien por sus opiniones políticas?”, escribió en Instagram aunque luego lo borró. La United Talent Agency (UTA), la agencia que representaba a Carano, también rompió con ella el miércoles cuando se viralizaron sus posteos.

Carano ya había sido cuestionada anteriormente por publicaciones en noviembre en Twitter en las que se burlaba del uso del barbijo en medio de la pandemia: publicó la foto de una persona que usaba múltiples tapabocas con la frase “Mientras tanto en California”. Partidaria del ex presidente Donald Trump, la actriz también había dicho que en las elecciones había habido fraude para favorecer al candidato demócrata Joe Biden. De acuerdo con una versión publicada ayer en la prensa del espectáculo en los EE.UU., “Disney no sabía cómo sacarse de encima a Carano, y el posteo de la comparación con los nazis fue la gota que rebalsó el vaso”.

Carano, que interpretaba a Cara Dune en “The Mandalorian”, tiene 38 años y es una ex luchadora de artes marciales, especialidad en la que alcanzó la categoría de “gladiadora”. En 2012 debutó en el cine en la película de Steven Soderbergh “La traición” (“Haywire”), y al año siguiente se sumó al elenco de “Rápido y furioso 6” (“Fast & Furious 6”). Protagonizó en 2014 la película inglesa de acción “In the blood“, no estrenada en la Argentina. Junto a Robert De Niro apareció en “Bus 657: el escape del siglo” (“Heist”, 2015), y tuvo a su cargo el personaje de Angel Dust en Deadpool (2016). Desde 2019 hasta 2021 fue parte fundamental del elenco de The Mandalorian.

Apenas divulgadas sus expresiones en las redes, se extendió en Twitter el hashtag #FireGinaCarano (Despidan a Gina Carano), con muchos usuarios criticándola y pidiendo su cabeza, lo que finalmente ocurrió. Ayer, en cambio, hubo una tendencia que se manifestó contraria a su despido, y en defensa de la libertad de expresión, que pedía “CancelDisneyPlus. Es decir, instaba a los usuarios a dar de baja la suscripción a Disney +