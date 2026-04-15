La joya oculta de Disney + con 100% de aprobación: una serie de superhéroes fuera de lo común + Seguir en









La historia de ciencia ficción adolescente que no sabías que necesitabas.

La serie de superhéroes que la está rompiendo en Disney +. Imagen: Disney

Disney + continúa apostando por ampliar su catálogo con producciones internacionales que sorprenden tanto por su calidad como por su originalidad. En ese camino, la plataforma sumó una serie que se aleja de los clásicos relatos de superhéroes para ofrecer una propuesta mucho más humana y emocional.

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Lejos de las fórmulas repetidas de acción constante, esta historia combina drama, suspenso y ciencia ficción con un desarrollo pausado que prioriza los personajes y sus conflictos. El resultado es una producción que logró destacarse entre la crítica y el público, alcanzando incluso niveles de aprobación casi perfectos.

Moving Corea no sólo ofrece drama y romance, esta serie de superhéroes es imperdible y está en Disney +. Imagen: Disney Se trata de Moving, una serie surcoreana que se convirtió en una verdadera joya oculta dentro del catálogo de Disney +, sorprendiendo por su profundidad y su forma distinta de abordar el género.

De qué trata Moving Moving sigue la historia de un grupo de adolescentes que poseen habilidades especiales heredadas de sus padres. A simple vista intentan llevar una vida normal, pero deben ocultar sus poderes para evitar ser perseguidos por fuerzas que buscan controlarlos.

A medida que avanza la trama, la serie no solo se centra en los jóvenes, sino también en la historia de sus padres, quienes en el pasado fueron agentes con habilidades extraordinarias utilizados en operaciones secretas. Este enfoque en dos generaciones le da una riqueza narrativa poco habitual en el género.

Moving Hay lugar para el drama adolescente y la acción. Una serie imperdible en Disney+. Imagen: Disney La serie construye su relato de manera gradual, explorando los vínculos familiares, el peso del pasado y las decisiones que marcaron el destino de cada personaje. La acción aparece, pero siempre al servicio de una historia más profunda. Además, el tono emocional y el desarrollo de los personajes convierten a Moving en una propuesta distinta, donde el drama y la humanidad tienen tanto peso como los poderes sobrenaturales. Disney+: tráiler de Moving Embed - MOVING Trailer SUBTITULADO [HD] Star+=9 de agosto Disney+: elenco de Moving Ryu Seung-ryong (Jang Ju-won)

Han Hyo-joo (Lee Mi-hyun)

Zo In-sung (Kim Doo-sik)

Lee Jung-ha (Kim Bong-seok)

Go Youn-jung (Jang Hee-soo)

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