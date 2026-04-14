El regreso de la serie "Malcolm in the Middle" a Disney+ superó las 8 millones de visualizaciones en tres días + Seguir en









"Malcom in the Middle: La vida sigue siendo injusta", la nueva serie de cuatro episodios llegó a Disney+ el 10 de abril y ya rompió récords a nivel global.

La serie está disponible en Disney+.

Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta se posicionó como el estreno de temporada más visto del año, al superar las 8 millones de visualizaciones a nivel global en sus primeros tres días en Disney+ y en Hulu en Estados Unidos.

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En Latinoamérica, la serie también marcó un hito: se convirtió en el segundo mayor estreno de temporada en la historia de Disney+ en la región (solo por detrás de la primera temporada de Loki) con 3,6 millones de visualizaciones en sus primeros 3 días.

A nivel global, el estreno impulsó además el consumo de la serie original, alcanzando casi 18 millones de horas de visualización y registrando un crecimiento del 107% en la última semana.

El fenómeno también se trasladó a redes sociales: en las últimas dos semanas, el contenido de la serie acumuló más de 1 millón de interacciones, 17 millones de visualizaciones y cerca de 19 millones de impresiones en las redes globales de Disney, consolidando la conexión con un fandom altamente comprometido.

De qué trata Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta En Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta, tras mantener durante más de una década a su familia alejada de él y de su hija, Malcolm se ve obligado a regresar a su órbita familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia en su fiesta de 40º aniversario.

Malcom in the Middle _ Tráiler Subtitulado _ Disney+ La miniserie reúne nuevamente a Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese), y Emy Coligado (Piama). A ellos se suman los nuevos integrantes del elenco: Keeley Karsten (Leah, la hija de Malcolm), Vaughan Murrae (Kelly, la integrante más joven de la familia de Malcolm), Kiana Madeira (Tristan, la novia de Malcolm) y Caleb Ellsworth-Clark (Dewey). Todos los episodios de Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta ya están disponibles en Disney+.

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