Los escritores de Deadpool 3 aseguran que el personaje mantendrá su esencia más allá de Disney

“Es emocionante”, dijo Reese sobre la fusión de las propiedades de Marvel que antes tenían los dos estudios por separado. “Es absolutamente emocionante volver a reunir a la banda, tener un nuevo telón de fondo en el MCU con nuevos personajes, nuevos villanos, ese tipo de cosas. Sabes, nunca es un matrimonio que necesariamente vimos venir, Fox y Disney, eso fue algo externo [aparte] de nuestro proceso de narración. Pero estamos absolutamente encontrando la casualidad y el oro en esa situación, o lo estamos intentando”.

¿Qué pasa con su hábito de burlarse de otras franquicias de Marvel y/o empujar el sobre del humor de superhéroes bajo la atenta mirada de la casa del ratón?

"No te preocupes por eso", dijo Reese. “Han sido un gran apoyo con respecto a eso. Ahora, cuando se trata de un chiste en particular, si cruzamos la línea, tal vez escuchemos en algún momento, 'Tal vez no ese chiste'. Pero creo que han apoyado increíblemente lo que estamos haciendo, porque obviamente lo hemos estado haciendo separados de ellos durante mucho tiempo, y creo que han visto el éxito y han tenido su propio éxito aún mayor. Así que espero que sea un matrimonio hecho en el cielo. Pero definitivamente tenemos su apoyo, y eso es algo grandioso de sentir”.