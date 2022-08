Disney+ y James Wan preparan una serie de King Kong

Folsom es productora ejecutiva junto con Wan, Michael Clear y Rob Hackett para Atomic Monster y Dannie Festa y Marc Manus para World Builder Entertainment.

Merian C. Cooper Estate se asoció con DeVito para producir nuevas novelizaciones que se utilizan como fuente de material para la serie, junto con la propiedad intelectual original del libro.

Una serie de acción real, King Kong Skull Island, estaba en desarrollo en MarVista Entertainment e IM Global Television hace cinco años con un equipo creativo diferente, también basado en Cooper's King Kong y DeVito ArtWorks' Skull Island , con la producción ejecutiva de Festa. No llegó a buen término.

King Kong, un personaje de 90 años con una enredada red de derechos, ha sido el tema de una gran cantidad de películas, la más reciente presentada en el Monsterverse de Legendary/Warner Bros., que solo usa la parte Kong del apodo del monstruo gorila para sus títulos: Kong: Skull Island de 2017, Godzilla: King of the Monsters de 2019 y Godzilla vs. Kong de 2021, seguida de una serie de anime de Netflix, Skull Island.