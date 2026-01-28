HBO Max tiene en su catálogo la película de la que todos hablan en 2026 y no te la podés perder + Seguir en









Sorprendió a todos en las nominaciones a los Premios Oscar y posicionó a los actores que previamente no eran tan conocidos.

HBO Max incluyó en su catálogo una película que todos estaban esperando. Imagen: Freepik

El 2026 se perfila como un gran año cinematográfico y HBO Max incluyó una película que rompió récords en la temporada de premios. Con varios meses desde su estreno, su fama creció aún más tras las nominaciones de la Academia a los Premios Oscar, y está generando fuertes repercusiones.

Si sos usuario de la plataforma, ya podés verla cuando quieras y entender por qué tanto se habla de ella en 2026: la película es Sinners. Sin la necesidad de recurrir a un elenco de actores consagrados, pero con un gran guion y excelentes interpretaciones, se llevó toda la atención de la Academia.

Sinners El terror se apoderó de la pantalla de HBO Max y nadie se lo quiere perder. Imagen: HBO Max De qué trata Sinners, la película que hizo historia en los Oscar “Sinners” es un drama con elementos sobrenaturales ambientado en la década de 1930 en Estados Unidos. La historia sigue a dos hermanos gemelos que, tras intentar dejar atrás sus vidas turbulentas, vuelven a su ciudad natal con la intención de empezar de cero.

Sin embargo, al llegar descubren que un mal latente acecha la localidad, desencadenando acontecimientos que los obligan a enfrentar fuerzas más allá de lo que imaginaron, mezclando tensión, horror y elementos de narrativa profunda.

El filme no solo fue un éxito de taquilla, sino que además hizo historia al convertirse en la película con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar, con nominaciones en categorías principales como Mejor Película, Mejor Dirección y actuación.

HBO Max: tráiler de Sinners Embed - PECADORES Tráiler Español Latino (2025) Michael B. Jordan HBO Max: elenco de Sinners Michael B. Jordan (Elijah “Smoke” Moore / Elias “Stack” Moore)

Wunmi Mosaku (Annie)

Delroy Lindo (Delta Slim)

Hailee Steinfeld

Jack O’Connell