La serie "The White Lotus" confirmó el elenco de su cuarta temporada con Helena Bonham Carter como protagonista

Además los actores Chris Messina y Marissa Long se unen a los ya anunciados Steve Coogan, AJ Michalka, Caleb Jonte Edwards y Alexander Ludwig.

Finalmente se confirmó el elenco de la cuarta temporada de The White Lotus, con Helena Bonham Carter, Chris Messina y Marissa Long uniéndose a Steve Coogan y AJ Michalka en la serie de HBO.

La nominada al Oscar, Bonham Carter, encabeza el último anuncio, con Messina y Long, una modelo que hasta ahora solo ha aparecido en un cortometraje en su carrera como actriz, uniéndose a ella en el elenco.

Coogan, Michalka, Caleb Jonte Edwards y Alexander Ludwig fueron previamente anunciados para unirse a la serie.

Los detalles de los personajes permanecen en secreto, pero a principios de este mes se informó que la comedia dramática negra se dirigirá a Francia para la cuarta temporada , con ubicaciones que incluyen París, el festival de cine de Cannes y el lujoso hotel Château de La Messardière en Saint-Tropez en la Costa Azul.

“Para la cuarta temporada, quiero alejarme un poco de la jerga de 'olas rompiendo contra las rocas'”, declaró el creador Mike White el año pasado al portal Deadline. Como serie antológica, cada temporada de The White Lotus transcurre en un lugar nuevo: la primera temporada transcurrió en Hawái, la segunda en Italia y la tercera en Tailandia, en diferentes hoteles de la cadena The White Lotus.

El programa ha sido un éxito crítico y comercial durante toda su emisión; la tercera temporada recibió 23 nominaciones al Emmy y el episodio final atrajo a 6,2 millones de espectadores en HBO y HBO Max. Sin embargo, se desconoce si algún personaje existente regresará para la cuarta temporada. Cada temporada, dos personajes han regresado de la entrega anterior. Para la segunda temporada, Jennifer Coolidge y Jon Gries retomaron sus papeles de la primera, interpretando a Tanya McQuoid y a su esposo Greg Hunt, posteriormente conocido como Gary, respectivamente. En la tercera temporada, Gries regresó, al igual que Natasha Rothwell de la primera temporada, retomando el papel de Belinda Lindsey.