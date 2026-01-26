La impactante película de HBO Max donde una estrella de Stranger Things se convierte en un streamer asesino + Seguir en









Con una mezcla de ironía y terror, esta producción resume muy ácidamente la actualidad en las redes sociales.

El joven actor de Stranger Things protagoniza esta cruda película en HBO Max. Image: HBO Max

HBO Max sumó a su catálogo una película que está dando qué hablar por su crítica punzante a la cultura de las redes sociales y el deseo de volverse viral. Se trata de una producción que mezcla humor negro, terror y sátira, con un estilo visual moderno con transmisiones en vivo y pone al espectador en medio de la acción.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Lo que la hace aún más atractiva para los fans del thriller y del cine fuera de lo común es su protagonista: Joe Keery, conocido internacionalmente por su participación en Stranger Things, aquí en un papel completamente distinto, oscuro y perturbador. El título de esta película es Spree: Viaje desenfrenado.

Spree Ironía, humor negro y hasta terror. La película que te sorprenderá en HBO Max. Imagen: HBO Max De qué trata Spree, la joya protagonizada por Joe Keery En Spree: Viaje desenfrenado, Joe Keery interpreta a Kurt Kunkle, un joven conductor de viajes compartidos obsesionado con alcanzar la fama en internet. Cansado de no conseguir seguidores, Kurt idea un plan extremo: convierte su auto en un set de transmisión en vivo y comienza a asesinar a sus pasajeros mientras lo transmite por streaming, convencido de que esto lo hará viral y famoso.

La película se adentra en el lado más sombrío de la cultura digital, donde el ansia por los “me gusta” y las vistas puede llevar a decisiones atroces. A través de un ritmo frenético y una estética que simula el contenido grabado por el propio protagonista, Spree combina elementos de terror y comedia negra para explorar hasta dónde puede llegar alguien por notoriedad en redes sociales.

Además de Keery, el filme presenta a personajes que cruzan caminos con Kurt, incluidos pasajeros y espectadores de su macabra transmisión, generando tensiones y situaciones que oscilan entre lo perturbador y lo absurdo.

HBO Max: tráiler de Spree Embed - Spree - Trailer #1 Subtitulado [HD] HBO Max: elenco de Spree Joe Keery (Kurt Kunkle)

Sasheer Zamata (Jessie Adams)

David Arquette (Kris Kunkle)

Mischa Barton

Kyle Mooney