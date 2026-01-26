HBO Max sumó a su catálogo una película que está dando qué hablar por su crítica punzante a la cultura de las redes sociales y el deseo de volverse viral. Se trata de una producción que mezcla humor negro, terror y sátira, con un estilo visual moderno con transmisiones en vivo y pone al espectador en medio de la acción.
La impactante película de HBO Max donde una estrella de Stranger Things se convierte en un streamer asesino
Con una mezcla de ironía y terror, esta producción resume muy ácidamente la actualidad en las redes sociales.
-
La joya escondida de HBO Max que combina historias virales con un humor absurdo e incómodo
-
¿Dónde podés ver Sinners, la película con mayor cantidad de nominaciones en la historia de los Oscars?
Lo que la hace aún más atractiva para los fans del thriller y del cine fuera de lo común es su protagonista: Joe Keery, conocido internacionalmente por su participación en Stranger Things, aquí en un papel completamente distinto, oscuro y perturbador. El título de esta película es Spree: Viaje desenfrenado.
De qué trata Spree, la joya protagonizada por Joe Keery
En Spree: Viaje desenfrenado, Joe Keery interpreta a Kurt Kunkle, un joven conductor de viajes compartidos obsesionado con alcanzar la fama en internet. Cansado de no conseguir seguidores, Kurt idea un plan extremo: convierte su auto en un set de transmisión en vivo y comienza a asesinar a sus pasajeros mientras lo transmite por streaming, convencido de que esto lo hará viral y famoso.
La película se adentra en el lado más sombrío de la cultura digital, donde el ansia por los “me gusta” y las vistas puede llevar a decisiones atroces. A través de un ritmo frenético y una estética que simula el contenido grabado por el propio protagonista, Spree combina elementos de terror y comedia negra para explorar hasta dónde puede llegar alguien por notoriedad en redes sociales.
Además de Keery, el filme presenta a personajes que cruzan caminos con Kurt, incluidos pasajeros y espectadores de su macabra transmisión, generando tensiones y situaciones que oscilan entre lo perturbador y lo absurdo.
HBO Max: tráiler de Spree
HBO Max: elenco de Spree
- Joe Keery (Kurt Kunkle)
- Sasheer Zamata (Jessie Adams)
- David Arquette (Kris Kunkle)
- Mischa Barton
- Kyle Mooney
Dejá tu comentario