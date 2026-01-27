La película que ganó tres Oscar y quedó en la historia del cine está disponible en HBO Max

Hay thrillers que envejecen bien porque mezclan tensión y realidad. Entre esas películas, HBO Max tiene una que se apoya en una operación de inteligencia y en el artificio del cine para contar un rescate improbable. Si buscás una historia intensa, acá hay un título que no afloja.
Estrenada en 2012, Argo se metió de lleno en la cultura popular por dos caminos: el suspenso sostenido y la conversación que dejó sobre cuánto puede estirar la ficción cuando se inspira en hechos verdaderos.
De qué trata Argo, la exitosa película con Ben Affleck
Dirigida y protagonizada por Ben Affleck, la trama se sitúa en Teherán, en plena crisis de rehenes en Irán. Allí, un grupo de diplomáticos estadounidenses queda en peligro tras el asalto a la embajada, y la salida requiere un plan que parezca absurdo para funcionar.
El eje pasa por Tony Mendez, un agente de la Agencia Central de Inteligencia que arma una coartada cinematográfica: simular una producción de ciencia ficción para sacar a seis personas del país con identidades nuevas. Ese “cine dentro del cine” sostiene la tensión y explica por qué la película terminó convertida en un clásico moderno del género.
HBO Max: tráiler de Argo
HBO Max: elenco de Argo
Ben Affleck
Bryan Cranston
Alan Arkin
John Goodman
Victor Garber
Tate Donovan
Clea DuVall
Scoot McNairy
