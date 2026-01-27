La película que ganó tres Oscar y quedó en la historia del cine está disponible en HBO Max + Seguir en









Con una historia basada en hechos reales y un suspenso que no afloja, una de las películas más premiadas de la década vuelve a captar miradas en HBO Max.

Hay thrillers que envejecen bien porque mezclan tensión y realidad. Entre esas películas, HBO Max tiene una que se apoya en una operación de inteligencia y en el artificio del cine para contar un rescate improbable. Si buscás una historia intensa, acá hay un título que no afloja.

Estrenada en 2012, Argo se metió de lleno en la cultura popular por dos caminos: el suspenso sostenido y la conversación que dejó sobre cuánto puede estirar la ficción cuando se inspira en hechos verdaderos.

argo-2012-con-ben-affleck-diez-minutos-1620894922 Una historia de tensión y engaño que cruza política y cine: Argo volvió al catálogo de HBO Max y sigue despertando curiosidad entre quienes la tenían pendiente. HBO Max De qué trata Argo, la exitosa película con Ben Affleck Dirigida y protagonizada por Ben Affleck, la trama se sitúa en Teherán, en plena crisis de rehenes en Irán. Allí, un grupo de diplomáticos estadounidenses queda en peligro tras el asalto a la embajada, y la salida requiere un plan que parezca absurdo para funcionar.

El eje pasa por Tony Mendez, un agente de la Agencia Central de Inteligencia que arma una coartada cinematográfica: simular una producción de ciencia ficción para sacar a seis personas del país con identidades nuevas. Ese “cine dentro del cine” sostiene la tensión y explica por qué la película terminó convertida en un clásico moderno del género.

HBO Max: tráiler de Argo

Bryan Cranston

Alan Arkin

John Goodman

Victor Garber

Tate Donovan

Clea DuVall

Scoot McNairy