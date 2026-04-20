No apta para menores: la película argentina disponible en Prime Video que te hará subir la temperatura + Seguir en









Una producción que marcó un antes y un después en nuestro cine y en la carrera de una diva histórica.

La película que llevó a la fama a Susana Giménez. Imagen: Prime Video

Prime Video no deja de sumar títulos que sorprenden a los usuarios, combinando grandes clásicos con producciones más recientes. En los últimos meses, la plataforma apostó fuerte por ampliar su oferta de cine argentino. Dentro de esa estrategia, comenzaron a aparecer películas que marcaron una época y que hoy vuelven a estar disponibles para nuevas generaciones.

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Algunas de ellas se destacan por su intensidad, su carga dramática y escenas que en su momento generaron polémica. En ese contexto, el servicio incorporó una de las películas más recordadas del cine nacional: La Mary, un film protagonizado por Susana Giménez que la convirtió en un ícono y que no pasa desapercibido.

La Mary Una película que fue parte de la relación entre Susana Giménez y Carlos Monzón. Imagen: Prime Video De qué trata La Mary La historia sigue a Mary, una joven de barrio humilde que desde chica tiene una particular habilidad: puede anticipar hechos del futuro. Este don la convierte en una figura extraña dentro de su entorno y marca su destino desde temprana edad.

Con el paso del tiempo, Mary conoce a Cholo, un hombre con quien inicia una relación intensa que rápidamente se transforma en matrimonio. Sin embargo, la convivencia deja al descubierto un fuerte choque entre la personalidad de ambos.

La Mary Carlos Monzón y Susana Giménez protagonizan este clásico del cine argentino disponible en Prime Video. Imagen: Prime Video Mientras ella mantiene una visión más reprimida y cargada de conflictos internos, él representa el deseo y la pasión, lo que genera una relación marcada por tensiones constantes. Esa dinámica se vuelve cada vez más extrema.

A medida que avanzan los acontecimientos, las premoniciones de Mary y su deterioro emocional empujan la historia hacia un desenlace oscuro, en el que la obsesión, la locura y el drama terminan siendo protagonistas. Prime Video: tráiler de La Mary Embed - La Mary - Trailer Oficial del Reestreno Prime Video: elenco de La Mary Susana Giménez (Mary)

Carlos Monzón (Cholo)

Alberto Argibay (Raúl)

Dora Baret (Sofía)

Teresa Blasco (Carmen)