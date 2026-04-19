La bizarra película de terror que llegó a Prime Video y destrozó un clásico de la infancia + Seguir en









Esta nueva apuesta del streaming rompe con la imagen de un ícono y sorprende a quienes lo recuerdan con cariño.

Esta película de terror te va a dejar con la boca abierta al modificar a un querido personaje animado. Freepik

El catálogo de Prime Video volvió a generar controversia con un estreno que impactó a más de uno. La propuesta de esta película toma a un personaje conocido por generaciones y lo transforma en una figura completamente distinta, lo que hizo cambiar la perspectiva de muchos que lo recordaban con cariño.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En los últimos años, varios proyectos apostaron por reinterpretar los clásicos infantiles desde el terror. Si bien esta tendencia parecía rara al principio, supo crecer a partir de producciones que cambiaron el tono original de las historias más populares para llevarlas al lado oscuro. Una nueva película sigue esa línea, mezclando un clásico con el cine slasher.

La venganza de Popeye La película hace una reversión de un personaje muy querido por el público. Gentileza - Prime Video De qué trata La Venganza de Popeye La "Venganza de Popeye" propone una versión muy distinta del personaje que todos conocen de su infancia. Este se aleja del tono amigable de la animación clásica y lo deja como una presencia amenazante y violenta.

La trama se sitúa en una pequeña localidad costera del Reino Unido, donde un grupo de jóvenes recibe una antigua propiedad que arrastra una historia inquietante. El lugar estuvo vinculado a un episodio violento que, con el tiempo, dio origen a una leyenda local.

Con la idea de recuperar este lugar y darle un nuevo uso, los protagonistas empiezan un proyecto que pronto se vuelve insostenible, ya que una leyenda urbana empieza a tomar forma real y pone en riesgo a todos los presentes. A partir de ese momento, los personajes enfrentan intentan sobrevivir a una amenaza que no tiene una explicación racional.

Prime Video: tráiler de La Venganza de Popeye Embed - Popeye's Revenge - Official Trailer (2025) Kelly Rian Sanson, Danielle Scott Prime Video: elenco de La Venganza de Popeye Steven Murphy

Chris Lines

Danielle Scott

May Kelly

Natasha Tosini