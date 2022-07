Moonage Daydream: tráiler del documental sobre David Bowie

El tráiler es una muestra de la cantidad de material nunca antes visto del artista que posee. La cinta sigue también las distintas transformaciones que Bowie tuvo a lo largo de su carrera.

MOONAGE DAYDREAM - Official Trailer [HD].mp4 Neon

Es el primer documental del legendario artista realizado con la completa aprobación de su familia. Iman, la modelo somalí y viuda de Bowie, había expresado dudas sobre el proyecto, pero el proyecto de Morgen, quien dirigió, produjo y editó la película, ganó su confianza y se le otorgó acceso a los archivos personales de Bowie, incluidas todas sus grabaciones y videos de 35 mm y 16 mm de sus representaciones teatrales.

“No pretendo restar importancia a nada de esto, pero: Bowie fue el mejor compañero de cuarentena que uno podría tener”, dijo Morgen a Rolling Stone.

"Sabes, estoy sentado aquí, dos años después de un ataque al corazón, y me mudé a mi oficina porque estoy demasiado asustado para estar cerca de alguien. Así que estoy completamente solo tratando de hacer esto por mí mismo… y, sin embargo, estoy haciendo una película sobre un artista cuyo oficio es cómo ser creativo durante los períodos de aislamiento. Aparece en cada fase, desde Ziggy hasta Blackstar. No vi a nadie durante los primeros meses de la pandemia, pero veía la cara de David todos los días cuando me despertaba para ir a trabajar. Era casi como si estuviera destinado a ser una obra de arte pandémica. Esa era la única forma en que podía terminarse".

Morgen continuó: "Siento que Bowie me enseñó eso. Ya sabes, puede haber algunas cosas en Moonage Daydream que la propiedad no está feliz de tener allí. Pero me dieron el corte final y nunca me dijeron que tenía que incluir esta canción o aquella, o hacer algún cambio. Desde el principio, fue: Esta no es la película de David. Él no lo va a ver. Este es David Bowie de Brett Morgen. Haz lo tuyo".

Morgen se ha encargado de cintas como Kurt Cobain: Montage of Heck, sobre el líder de Nirvana, y The Kid Stays in the Picture, sobre el productor de cine Robert Evans. La cinta sobre David Bowie se estrenará el 16 de septiembre.