Actores denuncian un posible acto de censura tras el levantamiento de una obra en el Teatro Cervantes + Agregar ámbito en









La Asociación Argentina de Actores y Actrices realizó este lunes una "Solicitud de explicaciones ante posible acto de censura".

La obra estaba protagonizada por Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos.

Los actores y trabajadores de "La Revista del Cervantes" denunciaron una serie de despidos injustos a raíz de un posible acto de censura en el guion de la obra que protagonizaban Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos y solicitan una explicación digna de su desvinculación.

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La Asociación Argentina de Actores y Actrices realizó este lunes una "Solicitud de explicaciones ante posible acto de censura" dirigida al Secretario de Cultura de la Nación Argentina, Leonardo Cifelli, al Director del Teatro Nacional Cervantes, Gonzalo Demaría y al Subdirector, Cristian Scotton con el fin de justificar la línea de despidos realizados en las últimas semanas.

El espectáculo, que tenía previsto estrenarse en un escenario en Mar del Plata, terminó por ser suspendido de manera indefinida, para luego recibir la sorpresa del despido de todo el elenco original. En la misma línea, los actores revelaron que su desvinculación llegó sin previo aviso por "vía mail".

"Las autoridades del Teatro Nacional Cervantes despidieron a todo el elenco maravilloso de la Revista del Cervantes donde actuaban Caponi, Mónica Antonópulos, actores, bailarines y la orquesta del Cervantes. Lo hicieron por mail y esto es injusto. Tenemos que hacer algo como ciudadanos y apoyar a estos trabajadores de la cultura que fueron despedidos injustamente vía mail", expuso la actriz Ambar Vega en sus redes sociales.

Embed - Ambar Vega on Instagram: "Las autoridades del Teatro Nacional Cervantes despidieron de forma injusta vía mail a todo el elenco maravilloso elenco de La Revista. Este espectáculo se volvía a reponer cada 3 meses debido a su éxito, no tiene sentido que lo dieran de baja. Los artistas de esta obra me hicieron llorar, me emocionaron mucho, pude ver a actores de primerísimo nivel, como lo son y lo hicieron @marcoacaponi @monnaantonopulos @jessabouchain @carlitoscasella @moninabonelli (omito algunos nombres porque no soy buena reteniendo nombres, los amé a todos me llevaron a ver en vivo y en directo a la Argentina con la que creci, les admiro a todxs ) La Revista cuenta tambien con una excelente escenografía, vestuario, #bailarines y músicos con orquesta en vivo que son maravillosos. Es injusto que no se pueda hacer arte, como ciudadanos tenemos que apoyar al elenco de esta obra que es un éxito, una celebración a los 100 años de La Revista. Ahora van a reponer esta obra en #mardelplata con un #elenco nuevo. Tienen que reponer la obra con el elenco original, ellos se lo merecen, ya que ellos consiguieron el éxito del espectaculo a partir de su talento y #trabajo Les mando un abrazo grande a todos los trabajadores de la cultura de La Revista original #argentina" View this post on Instagram

Un posible acto de censura Para los protagonistas, la medida fue deliberada luego de una "advertencia" del director del teatro a Caponi tras una modificación en el libreto en el cual hacen mención sobre el panorama sociopolítico del país. "Es nuestra gran preocupación que esta medida haya sido generada en un marco de censura, al advertir que el contenido de algunos monólogos de la obra conlleva críticas políticas, que, por otra parte, son características del género y esenciales en el homenaje a la revista porteña, objetivo del proyecto", expusieron desde la Asociación. "La aceptación del público y de la crítica, y, en definitiva, el éxito de la obra, nos reafirman la sospecha que expresamos". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actoresprensa/status/2061534067753877998&partner=&hide_thread=false Teatro Nacional Cervantes: La Revista del Cervantes - Solicitud de explicaciones ante posible acto de censurahttps://t.co/Ah395o3Fqn pic.twitter.com/YlxyEoofMm — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) June 1, 2026

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