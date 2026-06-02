Los actores y trabajadores de "La Revista del Cervantes" denunciaron una serie de despidos injustos a raíz de un posible acto de censura en el guion de la obra que protagonizaban Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos y solicitan una explicación digna de su desvinculación.
Actores denuncian un posible acto de censura tras el levantamiento de una obra en el Teatro Cervantes
La Asociación Argentina de Actores y Actrices realizó este lunes una "Solicitud de explicaciones ante posible acto de censura".
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La Asociación Argentina de Actores y Actrices realizó este lunes una "Solicitud de explicaciones ante posible acto de censura" dirigida al Secretario de Cultura de la Nación Argentina, Leonardo Cifelli, al Director del Teatro Nacional Cervantes, Gonzalo Demaría y al Subdirector, Cristian Scotton con el fin de justificar la línea de despidos realizados en las últimas semanas.
El espectáculo, que tenía previsto estrenarse en un escenario en Mar del Plata, terminó por ser suspendido de manera indefinida, para luego recibir la sorpresa del despido de todo el elenco original. En la misma línea, los actores revelaron que su desvinculación llegó sin previo aviso por "vía mail".
"Las autoridades del Teatro Nacional Cervantes despidieron a todo el elenco maravilloso de la Revista del Cervantes donde actuaban Caponi, Mónica Antonópulos, actores, bailarines y la orquesta del Cervantes. Lo hicieron por mail y esto es injusto. Tenemos que hacer algo como ciudadanos y apoyar a estos trabajadores de la cultura que fueron despedidos injustamente vía mail", expuso la actriz Ambar Vega en sus redes sociales.
Un posible acto de censura
Para los protagonistas, la medida fue deliberada luego de una "advertencia" del director del teatro a Caponi tras una modificación en el libreto en el cual hacen mención sobre el panorama sociopolítico del país.
"Es nuestra gran preocupación que esta medida haya sido generada en un marco de censura, al advertir que el contenido de algunos monólogos de la obra conlleva críticas políticas, que, por otra parte, son características del género y esenciales en el homenaje a la revista porteña, objetivo del proyecto", expusieron desde la Asociación.
"La aceptación del público y de la crítica, y, en definitiva, el éxito de la obra, nos reafirman la sospecha que expresamos".