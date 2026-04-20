Dolor por la muerte de Luis Brandoni: así lo despidieron desde el espectáculo y la política con emotivos mensajes

Desde distintos sectores coincidieron en señalar que su partida marca el final de una generación clave del espectáculo nacional, con un legado que excede largamente la actuación.

Ricardo Darín fue uno de los actores que despidió a Brandoni en sus redes.

La muerte de Luis Brandoni generó una inmediata y fuerte reacción en el mundo artístico y político argentino. La noticia, confirmada este lunes tras varios días de internación por un hematoma subdural, provocó una ola de mensajes que reflejaron la magnitud de su figura.

Desde distintos sectores coincidieron en señalar que su partida marca el final de una generación clave del espectáculo nacional, con un legado que excede largamente la actuación.

Uno de los primeros mensajes llegó desde el ámbito teatral, donde desarrolló gran parte de su carrera. La compañía Multiteatro lo despidió con una frase que sintetizó el sentimiento general: “Hoy es un día muy triste para nuestra cultura” .

En ese mismo mensaje destacaron que con su muerte “se va el último primer actor de una generación inolvidable”, subrayando su rol como impulsor del teatro nacional y su compromiso con la actividad más allá del escenario.

El productor Carlos Rottemberg , amigo cercano del actor, también había seguido de cerca su evolución y reconoció que en los últimos días el cuadro se había vuelto irreversible.

El reconocimiento de sus pares

Desde la Asociación Argentina de Actores enviaron sus condolencias a la familia y destacaron su “sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión”, que lo convirtió en una figura central de la escena nacional.

El consenso entre colegas y organismos culturales fue claro: Brandoni no solo fue un actor popular, sino también un referente artístico y sindical, con una trayectoria de más de seis décadas.

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El productor Axel Kuschevatzky escribió: “Luis Brandoni fue único, y es imposible imaginar el cine argentino sin él. Su figura atraviesa algunas de las películas más importantes de nuestro ADN cultural de los últimos 55 años”. Y agregó: “Trabajé con él cinco veces, y compartir tiempo a su lado siempre fue memorable. Brandoni fue una de las personas más consecuentes que conocí en mi vida, y alguien profundamente honesto en su manera de leer el mundo”.

Además, sostuvo: “Estoy convencido de que genuinamente quería que la gente viviera mejor”. Y cerró: “Como actor, no habrá otro Brandoni. Nadie podía parecerse a él. Y cada vez que lo vi actuar, siempre la ponía en el ángulo. ¿Irreemplazable? Absolutamente”.

Entre las despedidas, Soledad Silveyra expresó: “Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura”.

Ricardo Darín y Guillermo Francella despidieron a Brandoni

Ricardo Darín, actor que compartió roles en cine y televisión con Brandoni, lo despidió a través de sus redes con un sentido mensaje: "Chau Beto, te vamos a recordar y extrañar tanto!".

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Guillermo Francella reposteó dos publicaciones para despedir a su colega y excompañero de obras muy exitosas. En una de ellas, en las que se ve una escena protagonizada entre ambos, se lee “1940-2026 Hasta siempre, Beto”.

Los mensajes coincidieron en resaltar no solo su talento, sino también su peso en la historia cultural argentina y su dimensión humana dentro y fuera de los escenarios.

Muerte de Luis Brandoni: los mensajes desde el mundo de la política

La repercusión trascendió el ámbito cultural. Su historia como dirigente de la Unión Cívica Radical y su paso como diputado nacional hicieron que también fuera despedido por referentes políticos de distintos espacios.

Esa doble pertenencia —al arte y a la política— fue uno de los rasgos más mencionados en los mensajes, donde se destacó su coherencia y su participación activa en el debate público durante décadas.

“El último gran actor de una generación”

Muchos de los mensajes coincidieron en una idea: la de una despedida generacional. Brandoni fue definido como “el último gran actor” de una camada que marcó a fuego el cine, la televisión y el teatro argentino.

Su trayectoria incluyó títulos fundamentales como La tregua, Esperando la carroza y La Patagonia rebelde, además de éxitos televisivos y teatrales que lo mantuvieron vigente hasta sus últimos años.

Un legado que trasciende

Más allá de los mensajes puntuales, la reacción general dejó en claro el lugar que ocupaba: un artista profundamente ligado a la identidad cultural argentina.

Su muerte no solo generó tristeza, sino también una reivindicación colectiva de su obra y de su figura pública, en la que convivieron el actor, el dirigente y el referente de una época.

El velatorio, previsto en la Legislatura porteña, será uno de los escenarios donde ese reconocimiento se exprese de manera masiva, en una despedida que promete estar a la altura de su historia.