Dos exempleadas acusan a Julio Iglesias por agresiones sexuales, acoso y abuso de poder

Las mujeres trabajaron como empleada doméstica y fisioterapeuta en sus casas de República Dominicana y Bahamas en 2021.

Julio Iglesias fue acusado por dos extrabajadoras de sus mansiones de agresiones sexuales, acoso y abuso de poder .

Las mujeres, que trabajaron como empleada doméstica y fisioterapeuta en sus casas de República Dominicana y Bahamas en 2021, relataron situaciones de control extremo, tocamientos no consentidos, insultos y presiones para mantener relaciones sexuales con el artista, que entonces tenía 77 años.

Según los testimonios, recogidos en una investigación periodística de eldiario.es con Univision Noticias que se extendió durante tres años, las trabajadoras vivieron bajo un clima de miedo constante, vigilancia permanente y amenazas de despido . La más joven de las denunciantes tenía 22 años al momento de los hechos.

Una de las mujeres relató haber sido presionada de forma sistemática para mantener relaciones sexuales con el cantante. Según su testimonio, los encuentros eran forzados y ocurrían al final de su jornada laboral, cuando era convocada a la habitación privada del artista.

En su declaración, asegura haber sido víctima de penetraciones no consentidas, bofetadas, insultos y otras formas de violencia física y psicológica.

La segunda denunciante afirmó haber sufrido tocamientos no consentidos y besos forzados por parte de Iglesias, incluso frente a otros empleados, en espacios comunes como la piscina o la playa.

Ambas coinciden en describir un clima de vigilancia constante, jornadas laborales extenuantes de hasta 16 horas diarias, restricciones severas sobre el uso del teléfono y limitaciones para salir de las propiedades.

Silencio del entorno del cantante

Hasta el momento, ni Julio Iglesias ni su equipo legal han emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones. Tampoco se ha informado si existe una causa judicial abierta en República Dominicana, las Bahamas o España.

La investigación no ha sido desmentida por parte de los allegados al artista, y ha generado un fuerte impacto mediático tanto en España como en América Latina.

Las periodistas responsables de la investigación destacan que el silencio en torno a estas dinámicas muchas veces se sostiene por el temor de las víctimas y la falta de mecanismos legales eficaces en entornos privados de alta exposición pública.

Julio Iglesias, con una carrera de más de cinco décadas y más de 300 millones de discos vendidos, atraviesa ahora uno de los momentos más delicados de su vida pública.