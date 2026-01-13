"La Momia" esta de regreso en el primer tráiler de la nueva película de Lee Cronin

Cronin triunfó en taquilla en 2023 con la secuela de terror "Evil Dead Rise", y ahora centrará su atención en el clásico monstruo del cine.

El primer tráiler de La Momia de Lee Cronin (La Posesión de La Momia), una nueva versión del clásico de terror del estudio Blumhouse ya está disponible. La película será distribuida mundialmente por Warner Bros. Pictures y se estrenará en cines de Latinoamérica a partir del 16 de abril de 2026 .

Cronin triunfó en taquilla en 2023 con la secuela de terror Evil Dead Rise , y ahora centrará su atención en el clásico monstruo del cine.

La sinopsis oficial dice: "La joven hija de un periodista desaparece sin dejar rastro en el desierto. La familia, destrozada, queda atónita cuando la niña reaparece repentinamente ocho años después. Pero lo que debería haber sido un reencuentro feliz se convierte rápidamente en una auténtica pesadilla".

La película está protagonizada por Jack Reynor , Laia Costa , May Calamawy y Natalie Grace , con Veronica Falcón . Escrita y dirigida por Lee Cronin, y producida por James Wan, Jason Blum y John Keville. Los productores ejecutivos son Michael Clear, Judson Scott, Macdara Kelleher y Lee Cronin.

Detrás de cámara, Cronin cuenta con un destacado equipo de artesanos del cine, que incluye al director de fotografía Dave Garbett, el diseñador de producción Nick Bassett, el editor Bryan Shaw, la diseñadora de vestuario Joanna Eatwell, música de Stephen McKeon y casting a cargo de Terri Taylor y Sarah Domeier Lindo.

El paso de La Momia por el cine

La franquicia de terror ha resucitado muchas veces a lo largo de los años, con resultados variables. Comenzó como una serie de películas de terror de Universal, con seis entregas estrenadas entre 1932 y 1955. El actor de Frankenstein, Boris Karloff, interpretó al personaje principal en la película original. Desde finales de los 50 hasta principios de los 70, fue reiniciada por el estudio británico Hammer, con los legendarios actores Peter Cushing y Christopher Lee como protagonistas

Quizás la versión más conocida para el público moderno sea la nueva versión de 1999, titulada La Momia, una franquicia de acción y aventuras que catapultó al estrellato a Brendan Fraser y Rachel Weisz. En 2001, le siguió El Regreso de la Momia, coprotagonizada por Dwayne Johnson en su primer papel cinematográfico, y La Momia: La Tumba del Emperador Dragón, estrenada en 2008. Recientemente se anunciaron planes para una cuarta película.

En 2017, La Momia tuvo una nueva versión, esta vez como una película de acción y terror más amplia, protagonizada por Tom Cruise y Russell Crowe. Estaba previsto que formara parte de un crossover más amplio al estilo Marvel, titulado Dark Universe, pero el fracaso de la película en taquilla provocó la cancelación de futuras películas.

El remake de Blumhouse sigue las ideas del estudio para modernizar otras películas de terror clásicas. El director Leigh Wannell reimaginaría El Hombre Invisible como un tenso thriller del gato y el ratón en 2020, y el año pasado estrenó El Hombre Lobo, reinterpretada como un drama familiar.