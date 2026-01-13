Disney + se llenó de drama con el estreno de la serie más tóxica de los últimos tiempos + Seguir en









Continúa una historia que tiene a todos atrapados. Ya salió la nueva temporada y todos están hablando de ella.

La serie dramática preferida de los tóxicos ya tiene nueva temporada en Disney +. Imagen: Ian Watson/Disney

Disney + recibió un estreno que promete sacudir a sus suscriptores con dosis intensas de emoción, tensión y giros difíciles de olvidar. En pleno verano y con el servicio renovando su catálogo, llegó una serie que lleva al límite las relaciones humanas y las contradicciones de sus protagonistas, atrapando a una audiencia sedienta de drama fuerte.

Desde su primer episodio, la historia se presentó como una de las más tóxicas y adictivas de los últimos tiempos en el género dramático televisivo, generando conversación en redes y críticas desde antes de su debut. Esa mezcla de drama, traición y deseo la ha colocado en el centro de la escena con el estreno de Dime más mentiras.

Dime más mentiras La espera terminó y Disney estrenó la nueva temporada de la serie. Imagen: Disney De qué trata Dime más mentiras, más drama en la tercera temporada Dime más mentiras sigue la historia de Lucy Albright y Stephen DeMarco, cuyo vínculo se desarrolla con una intensidad emocional inusual desde que se conocieron en la Universidad Baird. Lo que comenzó como una relación de campus se transforma en una conexión destructiva que influye no solo en sus vidas, sino en la de todos quienes los rodean, explorando hasta dónde puede llegar el deseo aunque las consecuencias sean devastadoras.

En su tercera temporada, la serie profundiza en los efectos de decisiones pasadas mientras los protagonistas intentan retomar su vínculo en un nuevo semestre. A medida que se enfrentan a secretos, traiciones y controversias que persisten, viejas heridas se reabren y llevan a confrontaciones que nadie esperaba, ampliando el drama más allá de la pareja principal.

La temporada también incorpora saltos en el tiempo para revelar claves del pasado y entender cómo las elecciones de años atrás siguen impactando en el presente, con una narrativa que promete mantener a la audiencia al borde del asiento con cada episodio semanal.

Disney+: tráiler de Dime más mentiras Embed - Dime Más Mentiras | Nueva Temporada | Tráiler Doblado | Disney+ Disney+: elenco de Dime más mentiras Grace Van Patten (Lucy Albright)

Jackson White (Stephen DeMarco)

Catherine Missal (Bree)

Spencer House (Wrigley)

Sonia Mena (Pippa)

