La ATP dio a conocer su renovado ranking, tras la United Cup y los primeros torneos oficiales de la temporada.

Salió el primer ranking ATP del 2026: ¿en qué puestos están los tenistas argentinos? Reuters

Los tenistas argentinos ya saben cómo están ubicados en el primer ranking del año de la ATP. La United Cup, certamen mixto por equipos que se jugó en Australia, y los primeros torneos individuales de la temporada marcaron un nuevo comienzo para las raquetas nacionales.

El más destacado en este párrafo fue Sebastián Báez, que luego de las tres victorias individuales que consiguió para la Argentina en Perth escaló cuatro posiciones en la clasificación. Este lunes, el bonaerense apareció como número 38 del mundo.

Otro argentino que ganó terreno fue Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta argentina pasó del 21° al 20° puesto. A pesar de no haber jugado en los primeros torneos ascendió un puesto debido a la pérdida de puntos de otros jugadores.

También subieron Camilo Ugo Carabelli (del 48° al 47°) y Juan Manuel Cerúndolo (del 85° al 83°), gracias a movimientos de otros tenistas.

Además escaló un lugar Thiago Tirante, recientemente convocado para jugar la Copa Davis frente a Corea del Sur en febrero: ahora está 102°.

Román Burruchaga cada vez está más cerca de meterse en el Top 100 por primera vez en su carrera: quedó 103°. En contrapartida, algunos argentinos perdieron posiciones. Tomás Etcheverry retrocedió del 57° al 61° puesto tras su eliminación en octavos de final del ATP 250 de Hong Kong a manos del italiano Lorenzo Musetti. En tanto, Francisco Comesaña bajó del 66° al 68° después de caer en primera ronda también en Hong Kong. Además, Mariano Navone cayó del 72° al 74°.