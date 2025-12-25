Larry Ellison ofrece más de u$s40.000 millones como garantía personal para Paramount en la compra de Warner Bros

El enfrentamiento entre Netflix y Paramount Skydance por la compra de Warner Bros. Discovery suma una nueva arista.

La industria del entretenimiento atraviesa uno de sus momentos más tensos y decisivos. Warner Bros. Discovery quedó en el centro de una pelea histórica que enfrenta a los gigantes del streaming . Lo que está en juego no es sólo una empresa, sino el modelo mismo de cómo se produce, distribuye y consume entretenimiento en la era digital.

En ese tablero aparecen actores clave como Netflix, Paramount Skydance y figuras de peso como Larry Ellison , cuyo respaldo financiero reconfiguró el escenario de la disputa. Entre ofertas cruzadas, garantías personales y decisiones estratégicas que aún no están selladas, el futuro de Warner Bros. Discovery se volvió una incógnita que podría redefinir el equilibrio de fuerzas en Hollywood y marcar un antes y un después para toda la industria audiovisual.

Larry Ellison es el cofundador de Oracle , una de las compañías más influyentes del mundo en gestión de bases de datos, computación en la nube y aplicaciones empresariales. Aunque abandonó la universidad, en 1977 fundó la empresa junto a dos socios y la condujo como CEO durante casi cuatro décadas, hasta 2014. Bajo su liderazgo, Oracle pasó de ser una startup técnica a convertirse en un actor central del poder tecnológico global.

Tras dejar el cargo de director ejecutivo, Ellison no se corrió del centro de la escena: continuó como presidente del consejo y director de tecnología, además de conservar una participación accionaria clave. El crecimiento del negocio cloud y el avance de las soluciones basadas en inteligencia artificial impulsaron aún más el valor de la compañía y, con ello, su fortuna personal.

En 2025, su patrimonio llegó a superar los US$390 mil millones , ubicándolo momentáneamente por encima de Elon Musk como la persona más rica del mundo, según algunos rankings financieros.

Pero Ellison no es sólo Oracle. Su figura también se asocia a un estilo de vida excéntrico y a una influencia que excede lo tecnológico: es propietario de la mayor parte de la isla hawaiana de Lnai, invirtió en múltiples sectores y mantiene vínculos políticos de peso en Estados Unidos.

David Ellison

Cuál es el vínculo de Ellison con Paramount Skydance

Larry Ellison, cofundador de Oracle, está vinculado a Paramount Skydance por una relación familiar y financiera: su hijo, David Ellison, es el CEO de la compañía surgida de la fusión entre Paramount Global y Skydance Media, cerrada en 2025.

Desde hace años, Larry Ellison respalda de manera directa los proyectos de Skydance, aportando capital y peso estratégico para consolidar al grupo como un actor relevante dentro de la industria del entretenimiento.

Ese vínculo quedó aún más expuesto en el marco de la oferta pública de adquisición que Paramount Skydance lanzó para quedarse con Warner Bros. Discovery. Para reforzar la solidez de la propuesta frente a inversores y accionistas, Ellison decidió otorgar una garantía personal millonaria, comprometiendo parte de su patrimonio para respaldar el financiamiento de la operación y despejar dudas sobre la capacidad económica del grupo.

La intervención directa de Ellison respondió a las críticas que señalaban que la oferta inicial de Paramount Skydance carecía de respaldo suficiente, especialmente en un escenario de fuerte competencia con otros gigantes del streaming y los medios.

Qué pasará con Warner Bros. Discovery

La compañía quedó en el centro de una guerra corporativa sin precedentes, con ofertas millonarias que buscan quedarse con sus estudios, su catálogo y sus marcas más fuertes, como HBO y Warner Bros. El proceso está en etapa de evaluación y todavía no hay una decisión final cerrada.

En el corto plazo, Warner seguirá operando con normalidad mientras su directorio analiza cuál propuesta resulta más conveniente para los accionistas y más viable desde el punto de vista financiero y regulatorio.

La empresa evalúa no sólo el monto ofrecido, sino también la solidez de los respaldos económicos, el impacto en su estructura interna y los posibles obstáculos legales que podría enfrentar cada operación.

A mediano plazo, el escenario más probable es que Warner Bros. Discovery termine absorbida por uno de estos gigantes, lo que implicaría una reconfiguración profunda del mapa del entretenimiento global. Dependiendo de quién gane la pulseada, podrían cambiar las estrategias de contenidos, el destino de HBO, las políticas de estrenos y la integración de franquicias históricas dentro de un ecosistema aún más concentrado.