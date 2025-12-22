Netflix confirmó el estreno de la cuarta temporada de esta exitosa serie en enero 2026 + Seguir en









La plataforma lanzó el anuncio oficial y ya se conoce la fecha en que regresan los nuevos capítulos de esta divertida historia.

La exitosa serie española se renueva para una nueva temporada, que llega en enero 2026. Gentileza - SensaCine

Una comedia española, que supo captar al público con situaciones del día a día y vínculos atravesados por cambios sociales, prepara su regreso a Netflix. Después de semanas de expectativa, ya hay una fecha oficial para la llegada de los nuevos episodios.

La producción vuelve con pocos capítulos y una trama enfocada en los dilemas personales de sus protagonistas. Las historias retoman los conflictos conocidos y agregan eventos que ponen a prueba la amistad y la convivencia.

Machos Alfa 4 Gentileza - elDiario.es ¿De qué se trata "Machos Alfa 4"? La cuarta entrega de Machos Alfa arranca con la decisión de los protagonistas de compartir un departamento. La convivencia se da como una salida a las separaciones, vínculos familiares difíciles y una etapa llena de dudas sobre el lugar que ocupan en la sociedad actual.

El departamento compartido funciona como punto de encuentro y también como fuente de conflictos. Las rutinas chocan, las diferencias salen a la luz y cada intento por ordenar la vida personal llega con nuevos problemas. La serie retrata con humor todas las inseguridades, contradicciones y cambios en los roles tradicionales.

A lo largo de la temporada aparecen situaciones inesperadas, como viajes grupales y actividades que ponen a prueba su masculinidad. Ningún plan sale como estaba previsto y cada experiencia deja consecuencias en los vínculos.

Trailer de "Machos Alfa 4" El tráiler de la nueva temporada se puede ver acá: Embed - Machos alfa: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix Reparto de "Machos Alfa 4" El elenco principal mantiene a los cuatro protagonistas que sostienen la historia desde la primera temporada: Gorka Otxoa como Santi

Fele Martínez como Luis

Fernando Gil como Pedro

Raúl Tejón como Raúl Junto a ellos regresan figuras que ya forman parte del universo de la serie, como María Hervás, Paula Gallego, Raquel Guerrero y Kira Miró. A esta temporada se suman nuevas incorporaciones, entre ellas Diego Martín. El estreno está previsto para el 9 de enero de 2026 y promete continuar con una fórmula que combina humor, vínculos y cambios sociales.

