Drogó y encerró en un búnker a toda su familia: la imperdible película de Prime Video basada en una novela argentina + Seguir en









Este film, inspirada en un libro argentino, consigue trasladar la tensión fuera de la pantalla con su atrapante trama.

La cinta es una de las grandes apuestas del catálogo de Amazon. Prime Video

Las plataformas de streaming combaten constantemente por llevarse el trono, el cual es determinado por quien consigue un mayor número de suscriptores. Con Netflix liderando desde hace tiempo, Prime Video busca sumar películas o series que la ayuden a achicar una brecha cada vez más grande.

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Ante este panorama, es normal ver apuestas en sus catálogos y este film ha sido digno de llamar la atención. Esta cinta basada en una novela hecha por un argentino es retratada como un thriller psicológico que adentra a la audiencia en una de las mentes más retorcidas que se hayan visto en la pantalla grande.

Un lugar secreto Prime Video El film está basado en una reconocida novela argentina. Prime Video De qué trata Un Lugar Secreto La película traslada a la pantalla la novela titulada "El pozo", escrita por el argentino Nicolás Giacobone. El protagonista es John, un adolescente de 13 años con rasgos de sociopatía que vive junto a su familia en una elegante residencia ubicada cerca de un parque alejado del pueblo.

El joven descubre un antiguo refugio subterráneo en los alrededores de la vivienda y, tras un conflicto en la casa, decide ejecutar un plan contra su familia. Sin demostrar emociones, John droga a sus padres y a su hermana para trasladarlos inconscientes hasta el interior del búnker, un sitio del cual es imposible salir sin asistencia externa.

Con la propiedad a su disposición, el chico utiliza los ahorros para costear sus gastos y toma las llaves del auto familiar pese a su corta edad. A medida que transcurre la película, la mente del protagonista y villano de esta historia consigue ser el mayor atractivo para el espectador.

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