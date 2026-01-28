En un catálogo donde las películas de acción y comedia vuelven a ganar terreno por su ritmo y su química entre protagonistas, Prime Video suma una apuesta con aroma a “buddy movie”: dos tipos opuestos, una investigación incómoda y un lugar paradisíaco que se convierte en problema.
La nueva película de Prime Video donde dos hermanos enfrentan a una de las mafias más peligrosas del mundo
Acción, humor y tensiones familiares se cruzan en una de las nuevas películas de Prime Video.
-
La película de Harry Styles que tenés que ver antes de que Prime Video la elimine
-
La película de acción oculta de Prime Video que te mantendrá atrapado durante 1 hora y media
Con Jason Momoa y Dave Bautista por primera vez al frente de una historia juntos, el estreno mezcla humor, golpes y un costado emotivo: la familia como campo minado, los secretos que se heredan y la pregunta que nadie quiere responder cuando alguien muere “demasiado a tiempo”.
De qué trata Equipo demolición, la nueva película de Prime Video
En Equipo demolición, Jonny y James son medio hermanos que casi no se hablan, pero quedan atados por el mismo golpe: la muerte misteriosa de su padre. El reencuentro no tiene nada de cálido. Entre reproches y sospechas, empiezan a tirar de un hilo que no tarda en embarrar a toda la familia.
La investigación los lleva a moverse por Hawái con la sensación de que alguien los sigue de cerca. Lo que parecía un duelo con asuntos pendientes se transforma en una trama criminal más grande, con una conspiración que aprieta desde varios frentes y la yakuza como amenaza central. En el medio, un detective local intenta frenar una escalada de violencia que puede convertir el caso en un desastre.
Prime Video: tráiler de Equipo demolición
Prime Video: elenco de Equipo demolición
-
Jason Momoa
Dave Bautista
Claes Bang
Temuera Morrison
Jacob Batalon
Frankie Adams
Miyavi
Stephen Root
Morena Baccarin
- Temas
- Prime Video
- Películas
Dejá tu comentario