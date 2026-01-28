La nueva película de Prime Video donde dos hermanos enfrentan a una de las mafias más peligrosas del mundo + Seguir en









Acción, humor y tensiones familiares se cruzan en una de las nuevas películas de Prime Video.

En su nueva película para Prime Video, la dupla de Momoa y Bautista juega con la comedia y la acción, mientras un caso familiar los empuja a meterse donde no conviene. Prime video

En un catálogo donde las películas de acción y comedia vuelven a ganar terreno por su ritmo y su química entre protagonistas, Prime Video suma una apuesta con aroma a “buddy movie”: dos tipos opuestos, una investigación incómoda y un lugar paradisíaco que se convierte en problema.

Con Jason Momoa y Dave Bautista por primera vez al frente de una historia juntos, el estreno mezcla humor, golpes y un costado emotivo: la familia como campo minado, los secretos que se heredan y la pregunta que nadie quiere responder cuando alguien muere “demasiado a tiempo”.

Captura-de-pantalla-2026-01-22-a-las-7.45.46a.m.-e1769078791146-740x430 Esta película de Prime Video que mezcla golpes, chistes filosos y un paisaje hawaiano que no da respiro. Créditos: Prime Video De qué trata Equipo demolición, la nueva película de Prime Video En Equipo demolición, Jonny y James son medio hermanos que casi no se hablan, pero quedan atados por el mismo golpe: la muerte misteriosa de su padre. El reencuentro no tiene nada de cálido. Entre reproches y sospechas, empiezan a tirar de un hilo que no tarda en embarrar a toda la familia.

La investigación los lleva a moverse por Hawái con la sensación de que alguien los sigue de cerca. Lo que parecía un duelo con asuntos pendientes se transforma en una trama criminal más grande, con una conspiración que aprieta desde varios frentes y la yakuza como amenaza central. En el medio, un detective local intenta frenar una escalada de violencia que puede convertir el caso en un desastre.

