Dwayne Johnson reveló la verdadera razón detrás de su drástica perdida de peso

El luchador convertido en actor se encuentra en el Festival de Cine de Toronto promocionando su nueva película, The Smashing Machine, donde interpreta al luchador de MMA Mark Kerr.

Dwayne Johnson reveló que su reciente pérdida de peso es para un próximo papel en una película, donde interpreta a un hombre de 70 años cuyo mejor amigo es un pollo.

El luchador convertido en actor se encuentra en el Festival de Cine de Toronto promocionando su nueva película, The Smashing Machine, donde interpreta al luchador de MMA Mark Kerr. Los fans se sorprendieron en el estreno de la película en Venecia cuando el actor, conocido por su físico musculoso que dio que hablar en el tráiler, apareció luciendo más delgado de lo habitual.

La razón detrás de la perdida de peso de Dwayne Johnson La estrella explicó su pérdida de peso en una charla retrospectiva de su carrera en Toronto el lunes 8 de septiembre. El cambio se debe a su próxima película, Lizard Music, donde vuelve a colaborar con Benny Safdie, director de The Smashing Machine. La película está basada en una novela de Daniel Pinkwater, donde Johnson interpretará a un anciano llamado Chicken Man que acompaña a un niño en una fantástica aventura.

"Benny me propuso esto después", dijo Johnson durante la charla. "Y después de unos 45 minutos, la presentación terminó y dije: 'Soy tu Hombre Pollo'". Compartió que ha perdido 13 kilos de músculo desde que interpretó al luchador Kerr y admitió: "Todavía me queda mucho camino por recorrer".

Sin embargo, la estrella de Rápidos y Furiosos agregó: "Estoy muy emocionada de tener la oportunidad de transformarme de nuevo, como pude hacerlo en 'Smashing Machine'. (Significa) comer menos pollo".

The Smashing Machine le ha valido a Johnson algunas de las mejores críticas de su carrera, además de rumores de una posible candidatura al Oscar. La película recibió una ovación de pie de 15 minutos después de su estreno mundial en Venecia la semana pasada (1 de septiembre), con imágenes del evento que mostraban a Johnson visiblemente conmovido hasta las lágrimas.

