La extraña vinculación entre el Eclipse solar y el Diablo que lanzó Graciela Alfano

En el ciclo "Nosotros a la Mañana", que se emite por la pantalla del Trece, Alfano bromeó: “Fijate cómo me festeja el cumpleaños el universo que ayer hubo lluvia de estrellas y hoy al mediodía, cuando voy a estar comiendo con los tres tránsfugas míos, o sea mis hijos, va estar el eclipse de sol”.

Por otro lado, detalló: “El eclipse de sol tiene que ver con el diablo, porque es el momento donde la luna va a estar entre el sol y la tierra. Esto en la mitología indoeuropea quiere decir que, para que las sombras no se sientan tan mal, el universo quiso generar que luz y sombras podamos estar juntos en la tierra”.

En tanto, en tono humorístico, el Pollo Álvarez, conductor del ciclo, expresó entre risas: “Yo tu cumpleaños lo festejo a muerte, pero el eclipse me tiene harto ¡No se ve! ¡Yo no veo nada!”.

“No, no, no. Se va a apagar todo, no lo miren directamente que se van a hacer bolsa los ojos”, concluyó Graciela.