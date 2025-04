"Eddington", la nueva película de Ari Aster con Joaquin Phoenix, Pedro Pascal y Emma Stone presentó su primer adelanto

Aster habló sobre trabajar con Phoenix en “Afraid” durante una discusión con Yorgos Lanthimos para Directors on Directors del portal Variety.

“Tras haber trabajado con él, entiendo por qué es tan reacio a lanzarse a cualquier cosa, porque realmente se entrega por completo a todo lo que hace”, dijo Aster. “La forma en que desafía el material, no de forma gratuita ni insoportable. La pregunta suele ser: '¿Hay algo que no hayamos considerado?'. Me di cuenta de que era algo que realmente buscaba en un actor, y ahora no me imagino haciendo una película sin él”.

El Festival de Cine de Cannes se celebrará del 13 al 24 de mayo, y Eddington se estrenará en Estados Unidos el 18 de julio.