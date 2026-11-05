"The Pitt" y Warner Bros. irán a juicio con los herederos del creador de "ER Emergencias" por acusaciones de plagio + Agregar ámbito en









Protagonizada por Noah Wyle en el papel de un médico de urgencias, la serie en tiempo real resultó ser un éxito de crítica y público para HBO Max cuando se lanzó a principios de 2025.

La serie deberá dirimir en Tribunales las acusaciones en su contra. HBO Max

Mientras The Pitt está inmersa en la producción de su tercera temporada, la serie ganadora del Emmy y protagonizado por Noah Wyle también tendrá que prepararse para los tribunales el próximo año.

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Dos meses después de escuchar los argumentos de los productores de The Pitt y los herederos de Michael Crichton sobre si la serie de HBO Max es una copia de ER Emergencia, un panel de jueces de la corte de apelaciones confirmó el fallo de un tribunal inferior. Esto significa que The Pitt y Warner Bros., ahora propiedad de Skydance, se enfrentarán a un juicio con jurado en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

"Se confirma la orden del tribunal de primera instancia que deniega la moción anti-SLAPP respecto de WBTV", declaró el tribunal el miércoles en su fallo de 33 páginas. "En cuanto a los demás demandados, se revoca la orden y se instruye al tribunal de primera instancia a dictar una resolución que conceda la moción y desestime la demanda contra ellos. Cada parte correrá con sus propios gastos en apelación".

Esto también significa que, si bien WBTV se enfrenta a un juicio, los productores ejecutivos de Wyle y Pitt , John Wells y R. Scott Gemmill, han sido excluidos del litigio. Dicho esto, no sería sorprendente ver a los productores en la lista de testigos si el caso llega a juicio.

Con la presentación de pruebas aún pendiente en el conflicto con la viuda Sherri Crichton, en representación de Roadrunner JMTC, la fundación del John Michael Crichton Trust, el juicio podría celebrarse a mediados del 2027, a menos que las partes lleguen a un acuerdo. Si bien un acuerdo no parece imposible, es improbable dada la animosidad y el resentimiento que existe entre los implicados.

La acusación por plagio contra The Pitt Sherri Crichton llevó a los tribunales la serie aún por estrenar, The Pitt, en agosto de 2024, por incumplimiento de contrato. En resumen, los herederos del creador de ER y autor de Jurassic Park sostienen que el drama médico ambientado en Pittsburgh, Pensilvania, fue ideado por Wells, WBTV y su equipo tras el fracaso de las negociaciones para relanzar la exitosa serie original de NBC, que duró 15 temporadas. En aquel momento, los demandados consideraron la demanda como una reacción de despecho y un intento de los herederos por obtener dinero. Protagonizada por Wyle, veterano de la serie ER , en el papel de médico de urgencias, la serie en tiempo real The Pitt resultó ser un éxito de crítica y público para HBO Max cuando se lanzó a principios de 2025.