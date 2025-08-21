El actor de "Severance" Tramell Tillman se une al elenco de la nueva película de Marvel "Spider-Man: Brand New Day"







La cuarta película de la franquicia liderada por Tom Holland se estrenará en los cines el 30 de julio de 2026.

Tillman se une al elenco de la esperada película de Marvel.

Tramell Tillman, el actor nominado al Emmy por su papel en la serie Severance se unió oficialmente al elenco de Spider-Man: Brand New Day de Sony y Marvel.

Los detalles sobre el personaje de Tillman en la aventura del héroe arácnido permanecen en secreto según informa el portal Variety, pero se unirá a Spider-Man de Tom Holland, MJ Jones-Watson de Zendaya, Ned Leeds de Jacob Batalon, Punisher de Jon Bernthal, El Escorpión de Michael Mando y Hulk de Mark Ruffalo, además de los miembros adicionales del elenco Sadie Sink y Liza Colón-Zayas en nuevos y misteriosos roles.

La cuarta película de la franquicia Spidey liderada por Holland se estrenará en los cines el 30 de julio de 2026. El cineasta de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Destin Daniel Cretton, dirigirá Spider-Man: Brand New Day.

Tramell Tillman y su intenso presente actoral Tillman actualmente interpreta a Seth Milchick en la galardonada serie de Apple TV+ Severance. Por su papel, recibió una nominación al Emmy como Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática, así como nominaciones a los Premios SAG e Independent Spirit. Esta primavera, Tillman protagonizó junto a Tom Cruise Misión: Imposible - Sentencia Final, cuyo estreno mundial se produjo en el Festival de Cine de Cannes.

Tillman se encuentra actualmente en producción en la película de Amazon/MGM Your Mother Your Mother Your Mother y en la película de Lena Dunham para Netflix Good Sex. Sus otros créditos cinematográficos incluyen Sweethearts de HBO Max y el drama criminal Barron's Cove. Sus créditos televisivos incluyen las series de AMC Dietland de Marti Noxon, Godfather of Harlem y Hunters.

