No cabe duda de que la película Homo Argentum es el tema del momento, desde su estreno la semana pasada ya logró convertirse en la película argentina más vista del año. Sin embargo ese éxito vino de la mano de varias polémicas y situaciones particulares.
Función de "Homo Argentum" en un cine de La Plata terminó con gritos, insultos y bronca entre los espectadores
Los espectadores que asistieron a la Sala 1 del Cine San Martín en La Plata llegaron al límite de su paciencia tras pasar más de una hora esperando por el inicio de la función.
-
Uruguay sí la ve: el país se convirtió en un polo audiovisual que atrae productoras argentinas
-
Intriga y suspenso hasta el último minuto: el thriller que arrasa en Netflix y se convirtió en lo más visto de Argentina
Los espectadores que asistieron a la Sala 1 del Cine San Martín en La Plata llegaron al límite de su paciencia tras pasar más de una hora esperando por el inicio de la función de la exitosa película Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella, y que dio que hablar en los últimos días.
Tenso momento en un cine de La Plata
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, no solo cuestionaron las demoras sino que además indicaron que las pantallas del citado cine no funcionan bien, ya que se apagaban y tenían intermitencias, mientras que señalaron que en el techo parece haber riesgo de derrumbe.
En el video que dieron a conocer se escuchan los insultos y los pedidos de los asistentes para que se inicie la proyección de la película que es una de las más vistas de la semana, pero todo fue en vano.
Al final, los espectadores fueron trasladados a otro cine (Cinema City), pero ante las grandes demoras, algunos optaron por pedir el reembolso de sus entradas, las cuales habían abonado 7.500 pesos.
Hace unos meses hubo un derrumbe en una de las salas del Cine 8 y dos personas fueron hospitalizadas, tras lo cual los dueños les ofrecieron entradas gratis para todo el año.
Dejá tu comentario