Netflix volvió a incorporar a su catálogo argentino una de las franquicias animadas más reconocibles de las últimas décadas. La propuesta permite recorrer las cuatro entregas principales de una historia que nació en 2001 y que, con humor, canciones y personajes inolvidables, terminó convirtiéndose en parte de la cultura popular.
Disponible en Netflix: la saga de animación que cambió la historia del cine y marcó generaciones
A 25 años de su debut, el universo verde vuelve a reunir sus cuatro aventuras principales para una maratón cargada de nostalgia.
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El regreso llega en un momento especial para la saga, que atraviesa su aniversario número 25 y vuelve a estar en boca de todos por el próximo estreno de una quinta película. Para quienes crecieron con estas historias, es una oportunidad para volver a Muy Muy Lejano; para las nuevas generaciones, una puerta de entrada a un universo que rompió varias reglas del cine infantil.
La primera entrega se estrenó en 2001 bajo la dirección de Andrew Adamson y Vicky Jenson. Su llegada modificó la manera de contar cuentos de hadas en la animación: en lugar de presentar héroes perfectos, princesas indefensas y villanos previsibles, puso en primer plano a un ogro malhumorado que solo quería que lo dejaran tranquilo.
De qué trata Shrek
La historia comienza cuando Shrek vive aislado en su pantano y ve alterada su tranquilidad por la llegada de numerosas criaturas de cuentos tradicionales. El responsable de ese desplazamiento es Lord Farquaad, quien concentra a esos personajes en las tierras del ogro y termina provocando que su vida dé un giro inesperado.
Para recuperar su hogar, Shrek acepta una misión: rescatar a la princesa Fiona, encerrada en una torre custodiada por un dragón. El encargado de acompañarlo es Burro, un personaje que rápidamente se convierte en su inseparable compañero y en una de las principales fuentes de humor de la franquicia.
A partir de allí aparece uno de los elementos que hizo diferente a la película: la inversión del cuento clásico. Shrek no es el príncipe azul y Fiona tampoco responde exactamente al modelo tradicional de princesa. La película juega con referencias conocidas, personajes de relatos infantiles y situaciones que parodian los códigos habituales del género.
Netflix: tráiler de Shrek
Netflix: elenco de Shrek
- Mike Myers: Shrek
- Eddie Murphy: Burro
- Cameron Diaz: Fiona
- John Lithgow: Lord Farquaad
- Vincent Cassel: Monsieur Hood
- Chris Miller: Geppetto y el Espejo Mágico
- Conrad Vernon: el Hombre de Jengibre
- Cody Cameron: Pinocho y los Tres Cerditos