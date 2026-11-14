El 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata anunció sus películas ganadoras

Enviada especial a Mar del Plata - Esta tarde tuvo lugar la ceremonia clausura del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata que bajó su telón con 75.000 espectadores. En la misma anunciaron las películas ganadoras que, como acostumbra el encuentro cinematográfico, se vuelven a proyectar de forma gratuita este domingo.

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Durante diez días, Mar del Plata volvió a convertirse en un punto de encuentro del cine argentino con el mundo con 500 proyecciones, 235 títulos proyectados y 52 países representados. El público respondió: antes de su apertura ya se habían agotado más de 40 funciones. Entre las películas destacadas estuvieron "La Bola Negra" de los españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, "Fjord" del director rumano Cristian Mungiu y "Club Kid", la ópera prima del estadounidense Jordan Firstman.

Por el lado de las películas nacionales, estuvieron presente "Cuero" de Joaquin Cambre, un thriller que se encuentra recorriendo distintos festivales internacionales, entre ellos el de Taillín y El Cairo. Además, el único film argentino en Competencia Internacional fue "El precio que tenemos que pagar", un documental de Ricardo Preve que se propone cerrar el caso del corresponsal Ignacio Ezcurra, quien apareció sin vida en la Guerra de Vietnam.

Las películas ganadoras del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata Las funciones del encuentro cinematográfico finalizan este domingo, pero antes de apagar sus pantallas dio a conocer sus galardones. El premio oficial a Mejor Largometraje en Competencia Internacional se lo llevó "The Night Arezou Disappeared" del iraní Arian Vazirdaftari. El Premio Especial del Jurado fue para "A Professora de Francês", un drama de coproducción entre Brasil, Francia y Portugal dirigida por Ricardo Alves Jr. El de Mejor Dirección lo ganó Arian Vazirdaftari por "The Night Arezou Disappeared", Mejor Interpretación Masculina, Andrew Scott por "Elsinore" ( Simon Stone), película que se llevó al aclamado Premio del Público. Además, la Mejor Interpretación Femenina fue para Grace Passô por "A Professora de Francês" y Mejor Guion para "Truly Naked" de Muriel d’Ansembourg.

"Elsinore" de Simon Stone conquistó a la audiencia marplatense y se llevó el Premio del Público. Por otro lado, en Competencia Latinoamericana de Largometrajes ganó "El Pez que Fuma" de Luis Fernández, un homenaje y reinterpretación metaficcional del clásico del cine venezolano de 1976. Y respecto a la Competencia Argentina, el Mejor Largometraje fue "Cebar, Frenar, Llorar" de Gerardo Tassan, un retrato sobre lo difícil que puede ser atravesar el duelo. Además, el premio a Mejor Dirección se lo llevó Gustavo Postiglione por "Chejov en Rosario".

Y en relación a los cortos, "Dernier Printemps" de la francesa Mathilde Bédouet fue elegido como el Mejor Cortometraje Internacional, "Faces" del colombiano Andrés Molano como el Mejor Latinoamericano y "Teatro in Inglish" de Marina Ilari se consagró como el Mejor Cortometraje Argentino. "Cebar, Frenar, Llorar", la ópera prima de Gerardo Tassan se consagró como la Mejor Película Argentina. Menciones especiales Competencia Internacional de Largometrajes – Primera Mención Especial : Marietta Subong por "2 Valid Ids"

: por Competencia Internacional de Cortometrajes – Primera Mención Especial : " PLEASE" de Anna Mantzaris.

: " de Anna Mantzaris. Competencia Latinoamericana de Largometrajes – Primera Mención Especial : " Narciso" de Marcelo Martinessi.

: " de Marcelo Martinessi. Competencia Latinoamericana de Largometrajes – Segunda Mención Especial : Paulina García por " Amor es el monstruo"

: por " Competencia Latinoamericana de Cortometrajes – Primera Mención Especial : Carrinho de Oriol Barberá.

: de Oriol Barberá. Competencia Argentina de Largometrajes – Primera Mención Especial : Natalia Santiago por " Todavía no es Mañana".

: por " Competencia Argentina de Cortometrajes – Primera Mención Especial : " El agua nunca es mala" de Victoria Meza.

: " de Victoria Meza. Competencia En Tránsito – Primera Mención Especial: "Cotillón París" de Adriano Salgado. Premios Independientes: Premio SIGNIS (Asociación Católica Mundial para la Comunicación) – Mejor Película Competencia Oficial Internacional: "Children Untold", de Miwa Nishikawa. Premio ACCA (Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina) – Mejor Película Argentina de Todas las Competencias: Mención Especial : " Fuego amigo" dirigida por Alejandro Magnone.

: " dirigida por Alejandro Magnone. Ganadora : " Cebar, frenar, llorar" de Gerardo Tassan.

: " de Gerardo Tassan. Premio RECAM (Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del MERCOSUR) – Mejor Cortometraje del MERCOSUR: "Surcromía" de Luis Paris. Premio FNA (Fondo Nacional de las Artes) – Mejor Cortometraje de la Competencia Argentina (Premio Ex Aequo): Ganadora : " Surcromía" de Luis Paris.

: " de Luis Paris. Ganadora: "Las esclavas" de Andrés H. Denegri. Premio FIPRESCI (Asociación Internacional de Críticos de Cine y Periodistas Cinematográficos) – Mejor Película de la Competencia Internacional: "A professora de francês" de Ricardo Alves Jr. Premio La Mujer y el Cine – Mejor Película de Largometraje de una Directora Argentina de las Tres Competencias: "Perfume" de Lucía Ruiz y Andrea Testa. Premios Sponsors Premio Cinecolor (Industrias Audiovisuales Argentina S.A.) – Mejor Proyecto de la Competencia En Tránsito : " El Tormento" de Mariano Cócolo (Postproducción de Imagen).

: " de Mariano Cócolo (Postproducción de Imagen). Premio Alta Definición – Mejor Largometraje de la Competencia Latinoamericana : "El Pez que Fuma" de Luis Fernández (Servicio Integral de Post Producción 4K en HD Argentina).

: de Luis Fernández (Servicio Integral de Post Producción 4K en HD Argentina). Premio El Cono del Silencio – Mejor Proyecto de la Competencia En Tránsito: "El Tormento" de Mariano Cócolo (Postproducción de Sonido: 5 jornadas de mezcla 5.1 para DCP, incluyendo uso de salas y honorarios de operador). Premios Banco Galicia (en correspondencia con las categorías oficiales): Mejor Largometraje Latinoamericano ($10.500.000) : "El Pez que Fuma" de Luis Fernández.

: de Luis Fernández. Mejor Largometraje Argentino ($10.500.000) : "Cebar, Frenar, Llorar" de Gerardo Tassan.

: de Gerardo Tassan. Mejor Largometraje En Tránsito ($8.400.000) : "El Tormento" de Mariano Cócolo.

: de Mariano Cócolo. Mejor Cortometraje Internacional ($2.800.000) : " Dernier Printemps" de Mathilde Bédouet.

: " de Mathilde Bédouet. Mejor Cortometraje Argentino ($2.800.000): "Teatro in Inglish" de Marina Ilari.