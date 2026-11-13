Jason Voorhees regresa: Steve Miner dirigirá la decimotercera película de la saga de terror "Viernes 13"

Miner, quien por primera vez puso el machete en manos de Jason en "Viernes 13 Parte II" e introdujo la legendaria máscara de hockey en "Viernes 13 Parte III", dirigirá la nueva película.

Jason Voorhees, el asesino enmascarado del machete, está de vuelta, listo para regresar en la primera película de la icónica franquicia de terror Viernes 13 en casi dos décadas.

Tras el éxito de la serie Crystal Lake de Peacock/A24, así como del aclamado cortometraje Sweet Revenge de Mike P. Nelson, realizado para conmemorar el 45 aniversario del Universo de Jason, esta entrega de la franquicia, la número 13, será una de las más importantes.

Steve Miner , quien por primera vez puso el machete en manos de Jason en Viernes 13 Parte II e introdujo la legendaria máscara de hockey en Viernes 13 Parte III , dirigirá la película de 2027 a partir de un guion escrito por David Fliegel . Retomando los orígenes independientes de la franquicia, la película será financiada y producida por la familia Barsamian, que controla la franquicia a través de su compañía Horror, Inc.

Miner comentó en un comunicado: “Cuando le puse la máscara de hockey a Jason para Viernes 13 Parte III, supe que crearía una imagen realmente aterradora que funcionaría para esa película. No tenía ni idea de que se convertiría en uno de los símbolos más icónicos del cine de terror. Estoy encantado de regresar y continuar con este legado”.

Esta será la primera película de Viernes 13 desde el reinicio de Warner Bros. en 2009. La próxima entrega dará la bienvenida a una nueva generación de fanáticos del terror al Universo de Jason, al tiempo que ofrecerá las muertes reales y el terror que los seguidores de Viernes 13 de toda la vida anhelan.

El éxito e impacto cultural de Viernes 13

Durante más de 45 años, la franquicia multimillonaria de Viernes 13 se ha mantenido como una fuerza definitoria en la cultura pop global y el cine de género, conocida por sus sustos clásicos, muertes icónicas y una base de fans multigeneracional que establece el estándar del terror.

La franquicia se lanzó con una película homónima de 1980, realizada de forma independiente por aproximadamente u$s550,000 y adquirida por Paramount en una guerra de ofertas, en la que un grupo de consejeros en Camp Crystal Lake, que se preparan para reabrir el campamento de verano, son acechados y asesinados por un agresor invisible, mientras el recuerdo de un niño que se ahogó allí años atrás planea sobre el lugar. La película, dirigida por Sean S. Cunningham, demostró ser la base para una máquina de secuelas duradera y de bajo presupuesto, con Warner Bros. y su subsidiaria New Line lanzando algunas entregas. Si bien la original sorprendió con la revelación de Pamela Voorhees como la agresora, las entregas posteriores adoptaron al propio Jason como la aterradora fuerza motriz de la franquicia.

Hoy, la franquicia regresó a la pantalla gracias a Crystal Lake, cuyos ocho episodios se estrenaron el 15 de octubre. Con Linda Cardellini como la matriarca Pamela Voorhees y Callum Vinson como un joven Jason, la serie generó 1.300 millones de minutos de visualización solo en sus primeros 11 días, según Nielsen, lo que le valió a Peacock su cuarto mejor debut de una serie original con guion. Las películas anteriores de la saga han recaudado en conjunto casi 450 millones de dólares en todo el mundo.

A lo largo de las décadas transcurridas desde la película original de Viernes 13, la franquicia también ha dado lugar a videojuegos, experiencias inmersivas, cómics, artículos de colección, ropa y mucho más. Horror, Inc. lanzó el Universo de Jason para dar paso a una nueva era de expansión de la franquicia en 2024.