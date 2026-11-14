El DVD se resiste a morir: cómo sobreviven los pocos comercios que todavía venden películas

La falta de estrenos, la caída de las ventas y los cambios en el consumo complican la continuidad de dos históricos locales de Buenos Aires que todavía resisten.

Durante décadas, la venta y el alquiler de películas en formato físico fueron parte del movimiento comercial de la Avenida Corrientes y sus alrededores, una zona que durante los años noventa llegó a conocerse como el "Barrio del Video" , donde se concentraban distribuidoras, editoras y negocios especializados en cine. Sin embargo, casi todos esos comercios desaparecieron y los pocos que todavía permanecen abiertos enfrentan dificultades para sostener una actividad que perdió gran parte de su público.

Jorge Lococo, dueño de Solo Cine, lleva 32 años vendiendo películas en la esquina de Corrientes y Rodríguez Peña. Abrió su negocio en 1994, después de trabajar junto a un socio en un videoclub, convencido de que comenzaba a existir un mercado para quienes preferían comprar películas en lugar de alquilarlas. Hoy, a sus 72 años, reconoce que la caída de las ventas lo llevó a considerar la posibilidad de cerrar definitivamente.

"Siempre pude pagar el alquiler, incluso cuando tuve dificultades. El problema hoy es distinto, y es que no hay ventas. Antes de la pandemia el negocio ya venía en declive, pero después la situación se complicó mucho más. Durante buena parte de este año todavía pude mantenerme, pero a partir de octubre las ventas se derrumbaron. Mientras pueda sostenerlo voy a seguir, aunque no sé si esto va a mejorar", explicó Lococo en diálogo con Ámbito.

En una situación un tanto distinta se encuentra Gustavo Mario Jainovich , dueño de otro histórico comercio del antiguo Barrio del Video, El Ciudadano, ubicado en Junín al 600 y abierto desde mayo de 1991 . Después de más de 35 años, el negocio todavía consigue sostenerse mediante la venta de películas originales, el abastecimiento a coleccionistas y la compra de material usado a particulares. Sin embargo, la estructura es considerablemente más pequeña que en sus mejores épocas.

" Llegué a tener tres empleados y ahora no puedo tener ni uno. Siempre los tuve en blanco, con todos los aportes correspondientes, pero hoy, si tuviera que contratar a una persona, calculo que me costaría aproximadamente $1.800.000 mensuales. Con ese gasto, prácticamente no me quedaría nada del negocio", explicó Jainovich.

Lococo y Jainovich coinciden en que uno de los principales problemas comenzó con la pandemia, cuando dejó de operar la distribuidora que proveía películas nuevas y producciones argentinas. Hasta entonces, los lanzamientos representaban una parte importante de sus ingresos y permitían mantener una clientela que visitaba regularmente los locales.

"Antes ya había cierto declive, pero todavía podíamos trabajar. El problema fundamental fue que cerró la última distribuidora que proveía los estrenos y las películas argentinas, a finales de 2019. Tenían dificultades para acceder a los dólares necesarios para pagar los derechos y tampoco conseguían comprar las cantidades que necesitaban. Cuando dejaron de llegar los estrenos y el cine argentino, perdí una parte fundamental del negocio, que representaba alrededor del 40% de las ventas", explicó Lococo, dueño de Solo Cine.

El cierre de las distribuidoras también afectó a El Ciudadano, aunque su estrategia para enfrentar el problema fue diferente. Como respuesta, comenzó a comprar grandes cantidades de películas, aprovechando la liquidación de inventarios de las empresas que abandonaban la actividad.

"En 2022 cerró SBP Transeuropa, que tenía un stock de unas 300.000 películas, de las cuáles compré 8.000. Como prácticamente era el último cliente que les quedaba, me dieron la posibilidad de elegir entre todos los títulos disponibles. Otro caso es el de AVH. Hace unos doce años les compré mil copias de la película E.T., que siempre fue una de las más vendidas del negocio. Vendí alrededor de 600 y con 150 ya cubría la compra inicial", detalló Jainovich.

En Solo Cine, la situación es todavía más complicada por las características del público que frecuenta el local. Lococo explicó que una parte importante de sus compradores busca películas clásicas, especialmente producciones europeas y títulos del siglo XX, en los que las nuevas generaciones no incursionan demasiado.

"La mitad de mis clientes es gente mayor de 65 años. Muchos compran películas clásicas porque quieren recordar una época, además del interés que puedan tener por el cine. Hay personas que compran porque quieren acordarse del momento en el que vieron una película por primera vez; en comparación, antes tenía clientes que venían cada diez días y se llevaban cuatro películas. Ahora eso prácticamente desapareció. El público se va reduciendo y los jóvenes que estudian cine tienen otras herramientas para conseguir películas", señaló.

En El Ciudadano, en cambio, apuesta a compradores que todavía encuentran razones para elegir el formato físico frente a las plataformas digitales. "Muchos estudiantes de cine vienen porque necesitan conocer cómo funcionaban estos negocios o porque buscan películas que no pueden conseguir en otro lugar. Después está el coleccionista, que no necesariamente compra para mirar inmediatamente lo que se lleva, sino porque quiere tenerlo en su casa. Saber que esa película es suya, que puede verla cuando quiera y que nadie se la va a sacar de una plataforma tiene un valor importante. Hay personas que siguen comprando justamente por esa tranquilidad", explicó Gustavo.

Cómo sobreviven los últimos comercios de películas

La desaparición de buena parte de estos comercios no fue inmediata. A lo largo de los años, sus dueños atravesaron distintas crisis y tuvieron que adaptar sus negocios a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de consumir películas. El paso del VHS al DVD fue uno de los primeros grandes desafíos, aunque también terminó convirtiéndose en una oportunidad para quienes decidieron apostar por el nuevo formato.

"En esta zona había entre 20 y 25 negocios como el mío. A la izquierda y a la derecha había otros dos y en la esquina también. Cuando llegaban los estrenos, comprábamos cajas de cien películas para distribuirlas entre los videoclubes más pequeños. Después apareció el DVD y muchos comerciantes no quisieron apostar por el nuevo formato porque pensaban que iba a fracasar. Aproximadamente la mitad de los locales cerró en muy poco tiempo. Nosotros empezamos a trabajar con DVD y eso nos permitió recuperar parte de los clientes que habíamos perdido durante la crisis", recordó Jainovich.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido durante aquella transición tecnológica, los comerciantes aseguran que esta vez no existe un nuevo formato capaz de impulsar las ventas. A la competencia de las plataformas digitales se suma la desaparición de las empresas que editaban películas en el país, una combinación que dejó a los negocios sin buena parte de su oferta tradicional.

"En Estados Unidos y Europa se siguen vendiendo DVD, reproductores y películas nuevas. Acá decidieron dejar de editarlas porque a las empresas que tenían los derechos ya no les convenía el negocio. Para los productores de cine argentino también empezó a ser más sencillo vender sus películas a las plataformas. Entonces se redujo la oferta, se redujeron las ventas y, cuando además tenés una caída del consumo, el problema se agrava mucho más", explicó.

Para el comerciante, la transformación de la actividad también se refleja en los cambios que atravesó la Avenida Corrientes.

"Antes era una avenida mucho más cultural, con cines, teatros y librerías. Yo salía del cine trasnoche a las dos de la mañana y estaba lleno de gente, había muchísimo movimiento. Ahora ya no quedan cines, están los teatros, muchos negocios de ropa y locales que venden productos importados. Cambió completamente el público y también la avenida. Era otra época, pero las cosas cambian y la vida también", recordó con nostalgia Lococo.

Sin embargo, la menor estructura no alcanza para recuperar la estabilidad comercial de otros años. La facturación diaria se volvió mucho más irregular y resulta cada vez más difícil anticipar cuánto dinero entrará durante el mes.

"Yo soy contador y llevo las estadísticas del negocio desde que abrí. Antes podía calcular aproximadamente cuánto iba a vender en una semana porque las ventas tenían un comportamiento bastante estable. Ahora puedo vender $250.000 un día, $10.000 al siguiente, después $300.000 y al otro día $20.000", explicó el dueño de El Ciudadano.

Gustavo Mario Jainovich, dueño de El Ciudadano, y Jorge Lococo, propietario de Solo Cine, dos históricos comercios porteños dedicados a la venta de películas que llevan más de tres décadas en actividad.

Un futuro incierto

Aunque los dos comerciantes consiguieron mantener sus locales abiertos durante más de tres décadas, ninguno descarta que la actividad termine desapareciendo en los próximos años.

Para Lococo, el cierre de Solo Cine es una posibilidad cada vez más concreta. Aseguró que durante buena parte de 2026 todavía consiguió obtener ingresos suficientes para sostenerse, pero que las ventas registraron un fuerte deterioro a partir de octubre.

"Durante buena parte del año pude sacar un sueldo del negocio. Para mí, mientras pueda sostenerlo y ganar algo de plata tiene sentido seguir. Pero desde octubre las ventas se derrumbaron y no sé si van a recuperarse. Pensé algunas alternativas, como poner un pequeño café y mantener la venta de películas, pero tendría que invertir dinero en reformas, instalaciones y equipamiento que probablemente no podría recuperar. A los 72 años, meterme en una inversión de esas características no me parece viable", explicó.

Una de las principales dificultades para tomar la decisión es qué hacer con las miles de películas acumuladas durante tantos años. Lococo aclara que nunca tuvo que liquidar un negocio y aún tiene más dudas de como hacerlo con Solo Cine, si es que tiene que terminar tomando esa decisión.

"Podría hacer promociones, vender dos por uno quizás, pero todavía no tengo una decisión tomada. A veces hasta deseo que los dueños del local me digan que no la alquilan más, porque sería una manera de que alguien tomara la decisión por mí. Me da mucha pena porque el cine fue una parte fundamental de mi vida", reconoció.

Gustavo, por su parte, todavía considera que su negocio puede continuar algunos años más, aunque a sus 75 años también comenzó a pensar en cómo organizaría una eventual liquidación.

"Hace diez años me preguntaron cuánto tiempo más pensaba que podía durar este negocio y contesté que dos años. Hoy, después de todo ese tiempo, sigo pensando que posiblemente dure dos años más. La diferencia es que cuando abrí tenía 40 años y ahora tengo 75. Ya tengo pensado que, cuando llegue el momento, voy a hacer una gran liquidación, con descuentos importantes para quienes compren varias películas. No creo que alguien quiera continuar con el negocio porque es una actividad que está llegando a su etapa final", explicó.

El eventual cierre de estos comercios representaría también la desaparición de una actividad que durante décadas formó parte de la industria del entretenimiento porteño y que llegó a reunir decenas de negocios en unas pocas cuadras. Aunque todavía existen compradores interesados en conservar películas en formato físico, los cambios en los hábitos de consumo, el envejecimiento de los clientes y las dificultades para conseguir nuevos lanzamientos complican cada vez más su continuidad.