Carlos Cuarón contó que eligió a Guillermo Francella para "Rudo y Cursi" después de soñarlo en el papel

El director y guionista mexicano, miembro del jurado oficial del Festival de Mar del Plata, repasó su película más reciente y recordó cómo eligió al actor argentino para su comedia dramática de 2008.

Enviado especial a Mar del Plata - De Carlos Cuaron solo se estrenaron acá dos películas : “Y tú mamá también”, con Gael García Bernal, Diego Luna y Maribel Verdú, y la comedia dramática “Rudo y Cursi” , con García Bernal, Luna y, en vez de Maribel, Guillermo Francella , que por ese papel fue nominado al premio Ariel, que es el Oscar de los mexicanos. En ese entonces nadie, ni él mismo, esperaba ver a Guillermo Francella haciendo algo distinto a sus personajes cómicos habituales. Aprovechamos la presencia de Cuaron como miembro del jurado oficial del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata para preguntarle por sus otras películas en general (ya hizo una docena, amén de varios cortos) y Francella en particular.

Periodista: Comencemos por el final, su película más reciente: “Amalgama”, sobre los problemas de cuatro dentistas en una isla.

Carlos Cuaron: Esta comedia se me ocurrió porque fui al Festival de Cartagena de Indias. Ahí conoci al actor Manolo Cardona, que me invitó a pasar un día en las Islas del Rosario, que son unas islas paradisíacas 45 minutos mar adentro. Y me la estaba pasando tan bien en ese contexto paradisíaco que dije “aquí quiero hacer una película”. Para cuando estábamos regresando al atardecer ya tenía el concepto. Me había convencido que debía tratar sobre cuatro personas que frotaban sus egos y que resolvían sus conflictos “atrapados” en un contexto paradisíaco, Y ya luego encontré la historia junto con mi coguionista Luis Usabiaga. Y ese fue el origen de “Amalgama”, que acabé filmando en México y República Dominicana. O sea, lo que me dio Cartagena de Indias, y lo agradezco en los títulos, fue la idea. Y luego pues la hice mía y la produje en otro lado con Manolo como socio.

C.C.: Esa era la idea, exactamente. Disfrutamos mucho haciéndola, pero el tema principal de la película es el dolor y por eso escogí que los personajes fueran dentistas, porque uno dice dentista y la gente dice “aay”, es como inmediato, ¿no? Entonces hice que cada uno de ellos cargara su propia historia de dolor y tratara de resolverla mientras en tiempo presente ellos mismos se infligieran dolor unos a otros. Esa fue un poco la apuesta. Es una película en ensamble, la más teatral que he hecho. Es muy teatral tanto en su guión como en la manera en que la resolví con muchos planos largos, uno tras otro.

P.: Una novedad en su estilo de cine.

C.C..: Si, usar tantos planos largos. Pero yo he usado planos secuencia desde mi primer cortometraje. Lo que pasa es que he ido aprendiendo.

P.: ¿Y qué tal con los diálogos?

C.C.: Bueno, mis películas en general son muy dialogadas y nada, ahora estoy justo en la búsqueda opuesta, en tratar de hacer una con pocos diálogos, que la definición de los personajes esté totalmente en las acciones.

P.: Acá solo se estrenaron dos películas suyas. Cuéntenos de las otras.

C.C.: Hice varias, y luego una que se llama “Besos de azúcar”, que es una historia de amor entre dos niños de 12 años que se enamoran en un contexto oscuro como puede ser Tepito, que es el barrio estereotípico de la clase trabajadora pero sobre todo del crimen en México. Es un barrio que queda en el centro de la ciudad. Entonces ahí lo que quería jugar es el contraste entre una historia muy bonita y un contexto muy oscuro. Y entonces es una película muy agridulce, como a mí me gusta.

P.: Un lugar donde conviven marginales con gente de trabajo.

C.C.: Si, es que ahí todo se mezcla y hay un personaje que le dicen La Diabla, que es la líder del mercado, de esos mercados sobre ruedas que se ponen en la calle, los tianguis, y ella forma parte de la misma clase sociocultural porque viene de ahí, pero no de la misma clase socioeconómica porque a base de explotación y de corrupción ha ganado mucho dinero. Y sigue viviendo ahí.

P.: Entiendo. Acá pasa algo similar. Yendo a otro tema, ¿cómo engancharon a Francella para “Rudo y Cursi”?

C.C.: Pues la verdad es que fue muy fácil. Necesitaba un personaje argentino que cuente la historia de dos hermanos de los que alguna vez fue representante. Hablé con un director de reparto sobre ciertos actores que conocía y le pedí que también incluyera a Francella. Le pareció raro porque no entraba en el tono de la película y le dije “no importa, yo quiero verlo”. Porque sin conocerlo había tenido un sueño donde él hacía de Batuta, caracterizado como finalmente lo caractericé. Y al ver el casting me encantó, entonces vine a Buenos Aires a hacer el callback con cuatro actores y la verdad es que él es un gran actor y me terminó de convencer. Yo creo que también nos conectamos por distintas razones. Y nada, estoy muy agradecido con que haya aceptado y creo que él conmigo, porque a partir de “Rudo y Cursi” empezó a hacer películas más dramáticas como “El secreto de sus ojos”, que ganó el Oscar, y luego “Animal”, “El clan” y muchas otras donde está fantástico porque es un gran actor.

P.: ¿Pero que había visto previamente?

C.C.: Yo no había visto nada. Como un año antes había venido a Buenos Aires, estaba en un café con Ricardo Darin y otras personas, de repente apareció Guillermo y Darin se levantó a saludarlo, son amigos, yo no sabia quién era, alguien me explicó “Este es Francella, el mayor comediante del momento en Argentina”. Así fue, primero ese encuentro entre los dos amigos, muy breve, luego, seis meses más tarde, el sueño. Le pedí al director de reparto que lo incluyera. Un mes después, en un canal de cable mexicano vi “Poné a Francella” y entendí porqué el director de reparto me había dicho que no encajaba en el tono. Pero me dije “bien, no importa, por algo lo soñé”. Y no me equivoqué, el sueño no se equivocó. Así funciona el cine muchas veces.