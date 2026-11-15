Hay público en los cines y está en Mar del Plata: el festival vendió más del doble de entradas que el año pasado Por Emma Coria Maiorano + Agregar ámbito en









A diferencia del año pasado, en esta edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata hubo un espectador que llenó salas y gran presencia de películas internacionales.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata cerró su edición con 75.000 espectadores.

Enviada especial a Mar del Plata - La baja concurrencia a los cines del país preocupa a la industria audiovisual. Recién el mes pasado apareció una luz en medio de la oscuridad cuando se dio a conocer que había aumentado un 4% el público en las salas del país. Otro destello de esperanza tuvo lugar en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que cerró su 41° edición con 75.000 espectadores, más del doble que el año pasado, cuando solo se vendieron 30.000 entradas.

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A diferencia del año pasado, en esta oportunidad habilitaron una preventa de entradas. El público respondió: antes de su apertura ya había más de 40 funciones agotadas. Otro dato no menor fue que el precio del ticket estaba $5.000, más barato que la edición anterior y además se sumó que por primera vez había descuentos para jubilados y estudiantes. Tampoco hay que pasar por alto que, en el medio del festival, estuvo el fin de semana largo por la visita del papa León XIV. En Mar del Plata la ocupación hotelera fue del 70%.

Más allá de estos factores, la programación fue también una parte determinante. No es casualidad que las funciones que llenaron salas fueron justamente las películas internacionales que piden el Oscar. Así fue el caso de “La Bola Negra”, el aclamado film español dirigido por Javier Ambrossi y Javier Calvo, una de las primeras en agotar todas sus entradas. Parece que el festival entendió que hay que estar a la altura del espectador.

Fila en el Teatro Auditorium, clásica sede del festival, que se extendió hasta las afueras. Salas llenas y aplausos a favor del Festival de Cine de Mar del Plata Una de las preocupaciones de este año era si el festival iba a mantener su categoría de clase A -solo 17 en el mundo tienen esa clasificación, como Cannes o San Sebastián-. Por este motivo, remarcaban la importancia de vender entradas.

Su continuidad fue confirmada durante la apertura e incluso lo ratificó el propio Luis Scalella, presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Cine (FIAP), que regula y otorga acreditaciones a los festivales internacionales de cine. Aun así, los artistas presentes subrayaron la importancia de que exista un encuentro cinematográfico en el país como tal.

“El cine argentino es tan importante que el único festival internacional lo tenemos aquí. Así que tiene que continuar porque muestra películas de Latinoamérica, Argentina y de todo el mundo”, sostuvo la actriz Natalia Oreiro en diálogo con Ámbito, quien recibió el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria. La productora bonaerense ganadora del Oscar, Violeta Kreimer, coincide que tan importante es el cine argentino para el extranjero: “Sé hasta qué punto los festivales internacionales esperan qué película argentina va a estar propuesta cada año”. Natalia Oreiro recibió el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria. Este apoyo también se vio reflejado por parte del público, no solamente al comprar las entradas, sino también al aplaudir el spot oficial que se proyecta antes de cada película, algo que no sucedía desde 2023. El año pasado, los espectadores eran los mismos que lo chiflaban porque estaba hecho con Inteligencia Artificial. Sin embargo, las quejas fueron escuchadas. En esta edición apostaron por un audiovisual más sencillo que fue recibido con ovación. Pero una cosa no quita la otra, la audiencia que se manifestaba políticamente en ediciones pasadas no desapareció: después de los aplausos aparecía algún grito con expresiones contra el Presidente. Un reflejo de cómo puede diferenciar su apoyo con el encuentro cinematográfico y su desacuerdo con la gestión actual. “Esté el gobierno que esté, el festival es nuestro”, sostuvo la actriz Charo López, quien presentó “Vintage”, su serie vertical en el marco de VS Tech. El encuentro cinematográfico sigue en pie. Las salas se llenaron. Las filas se extendieron hasta afuera de las salas bajo el sol marplatense. "Pasan los gobiernos, quedan los artistas", decía Enrique Pinti. Esté quien esté, el festival es del público y este año lo demostraron.