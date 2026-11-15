Godoy Cruz es de Primera: El Tomba venció a Tristán Suárez y consiguió el ascenso.

El conjunto mendocino se impuso 3-1 en la final de la Primera Nacional, en Córdoba, y recuperó su lugar en la máxima categoría apenas un año después de su descenso. Esteban Burgos, Axel Rodríguez y Martín Pino marcaron los goles del equipo de Pablo De Muner, mientras que Marcos Enrique descontó para el Lechero.

Godoy Cruz tuvo una actuación contundente y venció 3-1 a Tristán Suárez para convertirse en el primer equipo en ascender a la Primera División . El Tomba se impuso en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba, en la definición de la Primera Nacional , y recuperó su lugar en la máxima categoría apenas un año después de su descenso en 2025. Esteban Burgos, Axel Rodríguez y Martín Pino marcaron los goles del conjunto mendocino, mientras que Marcos Enrique descontó para el Lechero.

El ascenso le permitió al equipo conducido por Pablo De Muner concretar un rápido regreso a Primera, después de una temporada en la segunda categoría. Godoy Cruz logró resolver la final con tres goles y aprovechó la ventaja numérica en el tramo final para asegurar una victoria que lo devuelve al fútbol grande.

Por su parte, Tristán Suárez se quedó a las puertas del primer ascenso a Primera División de su historia, aunque todavía tendrá una nueva oportunidad a través del reducido. El conjunto de Ezeiza deberá recuperarse de la derrota y afrontar la instancia decisiva para intentar alcanzar la máxima categoría.

El encuentro comenzó con un Tristán Suárez decidido a tomar la iniciativa, pero fue Godoy Cruz el que encontró la primera ventaja. A los nueve minutos, el árbitro Nicolás Ramírez sancionó un penal por un empujón sobre Axel Rodríguez y Esteban Burgos se hizo cargo de la ejecución: remató con precisión y puso el 1-0. El equipo mendocino aprovechó el envión y amplió la diferencia con un cabezazo de Axel Rodríguez . La respuesta del conjunto de Ezeiza llegó antes del descanso, cuando Marcos Enrique sacó un potente remate de primera desde afuera del área y marcó un golazo para establecer el 2-1.

¡¡GODOY CRUZ VOLVIÓ A PRIMERA!! Godoy Cruz Antonio Tomba derrotó por 3-1 a Tristán Suárez en la gran final por el ascenso y regresó a la máxima categoría del fútbol argentino. Esteban Burgos (P), Axel Rodríguez y Martín Pino convirtieron para los mendocinos. Había… pic.twitter.com/vM9aI9wZso

La tensión se trasladó al complemento. Tristán Suárez salió en busca del empate y empujó para cambiar la historia, mientras que el Bodeguero intentó aprovechar los espacios que dejaba su rival. A los 22 minutos, Godoy Cruz encontró la oportunidad que buscaba: Martín Pino quedó mano a mano con el arquero y definió para marcar el 3-1 . El gol le permitió al equipo mendocino encarar el tramo final con mayor tranquilidad y quedar cada vez más cerca del ascenso.

El panorama se complicó todavía más para el Lechero a la media hora, cuando Sebastián Ramírez sufrió una lesión y tuvo que abandonar el campo de juego, con el equipo sin más modificaciones disponibles. Poco después, Agustín Baldi fue expulsado por doble amarilla y Tristán Suárez quedó con dos futbolistas menos. Con esa ventaja numérica y el resultado a favor, Godoy Cruz controló los últimos minutos y celebró su regreso a Primera División.

El ascenso coronó la recuperación del Tomba, que había descendido en 2025 y encontró en la Primera Nacional el camino para volver rápidamente a la máxima categoría. Un año después, el conjunto mendocino vuelve a ser de Primera y se prepara para cruzarse nuevamente con los equipos de la elite del fútbol argentino.

La historia de Godoy Cruz en Primera tuvo un primer paso fugaz entre 2006 y 2007, pero luego logró consolidarse durante 17 temporadas consecutivas, entre 2008 y 2025. Su mejor campaña llegó en la temporada 2017/2018, cuando terminó subcampeón de la Superliga con 56 puntos, a dos unidades de Boca Juniors. Con el aporte goleador de Santiago Morro García, el equipo mendocino también volvió a disputar la Copa Libertadores, torneo en el que había debutado en 2011.

Tristán Suárez, por su parte, tendrá una segunda oportunidad en el reducido. El Lechero se sumará a la segunda ronda, en la que ya tienen un lugar Atlanta, Ciudad de Bolívar, Colón de Santa Fe, Gimnasia de Jujuy y Deportivo Morón. Ferro se medirá contra Gimnasia y Tiro de Salta en la noche del domingo, mientras que el encuentro entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú fue suspendido cerca del final luego de que un proyectil impactara sobre el arquero visitante.