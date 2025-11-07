La impactante película de HBO Max sobre un espía que se debate entre la lealtad a su país o a su pareja







Uno de los estrenos más tensos, donde los protagonistas deberán poner en juego lo más importante, su amor o la patria.

Michael Fassbender es George Woodhouse en la nueva película de HBO Max. Imagen: Universal Pictures

Esta nueva película nos viene a proponer un intenso dilema de lealtades que nos sumerge en el mundo de espionaje sofisticado y traiciones íntimas. HBO Max lanza esta producción que explora cómo las convicciones personales y los vínculos afectivos pueden chocar en el ámbito del servicio secreto.

En un contexto en el que nada es lo que parece, el protagonista descubre que su vida profesional y su vida privada están más entrelazadas de lo que jamás habría imaginado. El entramado de engaños y secretos provoca que quien creía conocer lo que defiende tenga que reexaminar todo lo que valora. Esa es la premisa central de Código negro.

Código Negro La nueva película de HBO está repleta de acción y tensión. Imagen: Universal Pictures De qué trata Código negro, la nueva película de HBO Max Un agente de élite británico se ve asignado para investigar el origen de una grave brecha de seguridad dentro de su propia agencia, lo que lo conduce a una lista de sospechosos entre sus compañeros más cercanos. En ese grupo aparece también su esposa, también operativa de alto nivel, lo que dispara el conflicto: ¿hasta dónde llegará la lealtad al país si está en riesgo el matrimonio?

Esta dualidad lo pone frente a una encrucijada en la que cada pieza que descubre acerca de los demás también lo acerca a una versión desconocida de su pareja.

La tensión se multiplica cuando el tiempo se agota y la sospecha crece, en un ambiente donde la traición puede estar tan cerca como el hogar que comparte con su mujer. Mientras se desvela cuál es el verdadero enemigo, también aparece la pregunta sobre quién ha sido el traidor desde el inicio.

HBO Max: tráiler de Código negro Embed - Código Negro – Tráiler oficial (Universal Pictures) HD HBO Max: elenco de Código negro Michael Fassbender

Cate Blanchett

Marisa Abela

Tom Burke

Naomie Harris

Regé-Jean Page