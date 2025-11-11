Latin Grammy 2025: cómo y dónde ver la entrega de premios







Bad Bunny lidera las nominaciones con 12 categorías, incluyendo Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año, seguido por CA7RIEL & Paco Amoroso con 10 nominaciones.

Llega una nueva edición de los Latin Grammy.

La Temporada de Premios continúa en TNT y HBO Max con la transmisión en vivo de la 26ª Entrega Anual del Latin Grammy, este jueves 13 de noviembre, directamente desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La cobertura especial inicia con el Pre-Show Punto de Encuentro, presentado por Heisel Mora y Lety Sahagún, quienes llevarán al público todo el ambiente de la alfombra roja y acceso exclusivo a los nominados, a partir de las 21:00. A continuación, la ceremonia de premiación dará inicio a las 22:00, con transmisión en vivo por TNT y HBO Max. Además, Heisel Mora tendrá acceso especial a los ganadores luego de recibir su premio, en una entrevista exclusiva que se verá durante la transmisión.

Eleonora Perez, Chris Vanadia y Fede Barreiro complementarán la cobertura del Latin Grammy con comentarios y análisis en vivo de todo los aspectos más relevantes de la celebración desde los estudios de TNT.

La Academia Latina de la Grabación anunció que el ganador del Latin Grammy y nominado al Grammy, Maluma, y la internacionalmente reconocida actriz y productora nominada al Latin Grammy, Roselyn Sánchez, serán los anfitriones de la ceremonia, aportando su carisma y energía a una noche que celebra la excelencia y diversidad de la música latina.

TNT_LatinGrammy2025_ARTISTS_4-5_ARG Quiénes serán parte de los Latin Grammy 2025 Entre los artistas confirmados para presentarse en esta edición destacan Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, Chuwi, Fuerza Regida, Karol G y el ícono de la música Marco Antonio Solís, quienes se unen a un impresionante lineup que incluye a Pepe Aguilar, Aitana, Rauw Alejandro, Edgar Barrera, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Joaquina, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat, Christian Nodal, Los Tigres del Norte, Nathy Peluso, Elena Rose, Alejandro Sanz, Adelaido “Payo” Solís III, Grupo Frontera, Kacey Musgraves, y Carlos Santana, entre otros.

Este año, Raphael será reconocido como Persona del Año 2025 por La Academia Latina de la Grabación®, en una gala que promete reunir a las más grandes figuras de la música. Bad Bunny lidera las nominaciones con 12 categorías, incluyendo Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año, seguido por CA7RIEL & Paco Amoroso con 10 nominaciones, Karol G con tres, y Jesús Ortiz Paz (Fuerza Regida) con una nominación a Mejor Canción Regional. En la categoría Álbum del Año, figuran artistas que reflejan la diversidad y riqueza de la música latina contemporánea, como Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gloria Estefan, Natalia Lafourcade, Carín León, Liniker, Elena Rose, Joaquina, Vicente García y Alejandro Sanz, entre otros.