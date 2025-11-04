La adictiva serie de HBO Max que te mantendrá enganchado todas las semanas







Una historia que te atrapará rápidamente y no vas a querer dejar de ver. Conocé de qué se trata esta nueva producción.

La imperdible serie de HBO Max que te hará reir. Imagen: HBO Max

La plataforma de HBO Max vuelve a demostrar por qué es una de las grandes apuestas del streaming: con contenido original, voz propia y ritmo actualizado, ofrece series que se convierten en fenómenos culturales. Y eso es justamente lo que ofrece la nueva comedia I Love L.A.

Desde su propuesta, la serie evidencia que el entretenimiento televisivo puede combinar frescura generacional con reflexiones sobre la amistad, la ambición y la vida urbana, ingredientes perfectos para que cada semana se vuelva una cita obligada para los suscriptores.

I Love L.A. La serie escrita y protagonizada por Rachel Snott que la está rompiendo en HBO Max. Imagen: HBO Max De qué trata I love L.A., la nueva serie de HBO Max I Love L.A., creada, protagonizada y en gran parte dirigida por Rachel Sennott, se desarrolla en Los Ángeles y sigue a un grupo de amigos que navegan sus veintitantos o principios de los treinta: trabajo, citas, influencias sociales y la búsqueda de identidad en una ciudad que lo ofrece todo y, al mismo tiempo, lo complica todo.

La protagonista, Maia, trabaja en una agencia de management de influencers y parece tener su vida bajo control. Pero todo cambia cuando reaparece Tallulah, una antigua amiga que se ha convertido en una estrella de las redes y cuyo regreso pone patas arriba el equilibrio de Maia, obligándola a replantear su ambición, su amistad y sus valores.

Entre fiestas, idas y venidas laborales, tropiezos emocionales y la presión por “triunfar” en la ciudad de los sueños, I Love L.A. se presenta como una comedia en la que el brillo de la superficie convive con la ansiedad, la competitividad y la vulnerabilidad de una generación que ya no está dispuesta a conformarse.

HBO Max: tráiler de I love L.A. Embed - I Love LA | Tráiler | HBO Max HBO Max: elenco de I love L.A. Rachel Sennott

Josh Hutcherson

Jordan Firstman

Odessa A’zion

True Whitaker