La adictiva serie de HBO Max que te mantendrá enganchado todas las semanas

La plataforma de HBO Max vuelve a demostrar por qué es una de las grandes apuestas del streaming: con contenido original, voz propia y ritmo actualizado, ofrece series que se convierten en fenómenos culturales. Y eso es justamente lo que ofrece la nueva comedia I Love L.A.
Desde su propuesta, la serie evidencia que el entretenimiento televisivo puede combinar frescura generacional con reflexiones sobre la amistad, la ambición y la vida urbana, ingredientes perfectos para que cada semana se vuelva una cita obligada para los suscriptores.
De qué trata I love L.A., la nueva serie de HBO Max
I Love L.A., creada, protagonizada y en gran parte dirigida por Rachel Sennott, se desarrolla en Los Ángeles y sigue a un grupo de amigos que navegan sus veintitantos o principios de los treinta: trabajo, citas, influencias sociales y la búsqueda de identidad en una ciudad que lo ofrece todo y, al mismo tiempo, lo complica todo.
La protagonista, Maia, trabaja en una agencia de management de influencers y parece tener su vida bajo control. Pero todo cambia cuando reaparece Tallulah, una antigua amiga que se ha convertido en una estrella de las redes y cuyo regreso pone patas arriba el equilibrio de Maia, obligándola a replantear su ambición, su amistad y sus valores.
Entre fiestas, idas y venidas laborales, tropiezos emocionales y la presión por “triunfar” en la ciudad de los sueños, I Love L.A. se presenta como una comedia en la que el brillo de la superficie convive con la ansiedad, la competitividad y la vulnerabilidad de una generación que ya no está dispuesta a conformarse.
HBO Max: tráiler de I love L.A.
HBO Max: elenco de I love L.A.
- Rachel Sennott
- Josh Hutcherson
- Jordan Firstman
- Odessa A’zion
- True Whitaker
