HBO prepara una serie basada en el comic "V de Vendetta" de Alan Moore con James Gunn como productor

HBO está desarrollando una serie de televisión basada en la serie de comics V de Vendetta.

Según informa el portal Variety, Pete Jackson será el guionista de la adaptación televisiva. James Gunn y Peter Safran, de DC Studios, serán productores ejecutivos, al igual que Ben Stephenson, a través de Poison Pen, y Leanne Klein, de Wall to Wall Media, filial de Warner Bros. Television Studios UK. Warner Bros. Television se encargará de la producción.

De qué trata V de Vendetta V de Vendetta comenzó como una serie de cómics escrita por Alan Moore e ilustrada por David Lloyd. Debutó en 1982 en la antología británica Warrior, y DC se hizo cargo de su publicación en 1988.

La historia se desarrolla en una Gran Bretaña distópica, en un futuro no muy lejano, donde el país está controlado por el partido fascista Norsefire. Un anarquista llamado V, conocido por su distintiva máscara de Guy Fawkes, busca derrocar al gobierno con la ayuda de Evey Hammond, una joven a la que rescató de la policía secreta del país.

Si la serie de V de Vendetta sigue adelante, sería la última producción de acción real de DC Studios en encontrar su hogar en HBO. El canal de cable premium es famoso por haber emitido el drama El Pingüino, protagonizado por Colin Farrell y Cristin Milioti. Esta serie fue una continuación directa de The Batman de Matt Reeves y ganó nueve premios Emmy, incluyendo el de mejor actriz protagonista en una miniserie para Milioti.

Próximamente, HBO emitirá la serie dramática Lanterns, protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre como los Linternas Verdes Hal Jordan y John Stewart. Aún no se ha fijado una fecha de estreno, pero se espera que se estrene a principios de 2026. V de Vendetta, la película V de Vendetta fue adaptada al cine en 2005, con Hugo Weaving como V y Natalie Portman como Evey. James McTeigue dirigió la película, con guion de las hermanas Wachowski. Tras su estreno, la película recibió críticas positivas y recaudó más de 130 millones de dólares en todo el mundo. Desde entonces, ha mantenido su popularidad, y Warner Bros. la reestrenará en cines en noviembre de 2026 para celebrar su vigésimo aniversario.