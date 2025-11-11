La película argentina LGBTQ que no te podés perder: una producción que revolucionó a HBO Max







Esta producción asomó en la pantalla de la plataforma y desde su ingreso encantó a los espectadores.

Camila Sosa Villada protagoniza esta intrépida historia en HBO Max. Imagen: HBO Max

HBO Max vuelve a apostar por el cine argentino con una propuesta provocadora y sensible. Esta producción llega para desafiar las convenciones del drama contemporáneo y posicionarse como una de las obras más originales dentro del catálogo latinoamericano de la plataforma.

La película, que combina reflexión social y una mirada íntima sobre la identidad, explora los límites del deseo, la maternidad y el poder en una historia protagonizada por una actriz travesti que decide construir una familia en sus propios términos. Con un enfoque estético cuidado y actuaciones de gran intensidad, Tesis sobre una domesticación se consolida como una de las apuestas más fuertes de HBO Max y una de las producciones LGBTQ más comentadas del año.

Tesis sobre una domesticación La increíble película argentina que la está rompiendo en HBO Max. Imagen: HBO Max De qué trata Tesis sobre una domesticación La historia sigue a una actriz travesti de alto perfil que parece haber alcanzado el éxito: prestigio, dinero, pareja, intimidad pública. Sin embargo, decide llevar su vida a un nuevo nivel cuando junto a su marido, un abogado exitoso, adopta un niño. Lo que se presenta como una utopía familiar comienza a mostrar grietas. La rutina, el deseo, los vínculos, la diferencia de clases y la persistencia de roles invisibles generan un efecto de tensión: ¿qué implica “domesticar” un cuerpo, un deseo, una identidad que siempre ha sido marcada como otra?

La película no se queda en la denuncia o la victimización; más bien indaga en la contradicción, el poder, la ambición y las reglas (visibles e invisibles) que la protagonista y su entorno deben afrontar. Inspirada en la novela homónima de Camila Sosa Villada, la historia mantiene el espíritu literario del texto, pero lo traduce en imágenes que conmueven y desafían al espectador.

HBO Max: tráiler de Tesis sobre una domesticación Embed - Tesis sobre una domesticación | Teaser (2024) HBO Max: elenco de Tesis sobre una domesticación Camila Sosa Villada

Poncho Herrera

Carlos Cano

Adriana Ferrer

Susana Varela