11 de noviembre 2025 - 18:30

La película argentina LGBTQ que no te podés perder: una producción que revolucionó a HBO Max

Esta producción asomó en la pantalla de la plataforma y desde su ingreso encantó a los espectadores.

Camila Sosa Villada protagoniza esta intrépida historia en HBO Max.

Imagen: HBO Max

HBO Max vuelve a apostar por el cine argentino con una propuesta provocadora y sensible. Esta producción llega para desafiar las convenciones del drama contemporáneo y posicionarse como una de las obras más originales dentro del catálogo latinoamericano de la plataforma.

La película, que combina reflexión social y una mirada íntima sobre la identidad, explora los límites del deseo, la maternidad y el poder en una historia protagonizada por una actriz travesti que decide construir una familia en sus propios términos. Con un enfoque estético cuidado y actuaciones de gran intensidad, Tesis sobre una domesticación se consolida como una de las apuestas más fuertes de HBO Max y una de las producciones LGBTQ más comentadas del año.

Tesis sobre una domesticación
La increíble película argentina que la está rompiendo en HBO Max.

De qué trata Tesis sobre una domesticación

La historia sigue a una actriz travesti de alto perfil que parece haber alcanzado el éxito: prestigio, dinero, pareja, intimidad pública. Sin embargo, decide llevar su vida a un nuevo nivel cuando junto a su marido, un abogado exitoso, adopta un niño. Lo que se presenta como una utopía familiar comienza a mostrar grietas. La rutina, el deseo, los vínculos, la diferencia de clases y la persistencia de roles invisibles generan un efecto de tensión: ¿qué implica “domesticar” un cuerpo, un deseo, una identidad que siempre ha sido marcada como otra?

La película no se queda en la denuncia o la victimización; más bien indaga en la contradicción, el poder, la ambición y las reglas (visibles e invisibles) que la protagonista y su entorno deben afrontar. Inspirada en la novela homónima de Camila Sosa Villada, la historia mantiene el espíritu literario del texto, pero lo traduce en imágenes que conmueven y desafían al espectador.

HBO Max: tráiler de Tesis sobre una domesticación

Embed - Tesis sobre una domesticación | Teaser (2024)

HBO Max: elenco de Tesis sobre una domesticación

  • Camila Sosa Villada
  • Poncho Herrera
  • Carlos Cano
  • Adriana Ferrer
  • Susana Varela

