El creador de "Black Mirror" prepara una nueva serie para Netflix: de qué se trata







Paddy Considine, Georgina Campbell y Lena Headey protagonizarán el próximo proyecto de Charlie Brooker.

Charlie Brooker y un nuevo proyecto en Netflix.

Charlie Brooker se tomará un descanso de sus tareas en Black Mirror con Netflix para embarcarse en algo un poco diferente en el servicio de streaming: una serie de detectives de cuatro partes.

Ya en producción, el "Proyecto Charlie Brooker sin título" (un título provisional) se describe en la sinopsis como "un thriller policial increíblemente original en el que un detective atormentado de la ciudad norteña de Bleakford se aventura a Londres con la misión de atrapar a un asesino en serie ritualista antes de que se queden sin gente a la que matar". Como señala, la serie: "Contiene sangre y ceño fruncido".

Al frente del programa estarán Paddy Considine (House of the Dragon, MobLand), Georgina Campbell (Barbarian, Watchers) y Lena Headey (Game of Thrones, The Abandons). Los fans de Black Mirror probablemente sabrán que Campbell fue parte de la serie, tras haber protagonizado el aclamado episodio "Hang the DJ".

La palabra de Charlie Brooker sobre su nueva serie en Netflix “Estoy encantadísimo de decir estas palabras para el comunicado de prensa. He soñado con citar algo desde que era un feto, y ahora lo estoy haciendo”, dijo Brooker. “Me pellizcaría, pero como a todos, me aterra que si lo hago, pueda despertar y descubrir que 2025 ha sido un sueño mágico. Por favor, vean mi programa. Se los ruego”.

Brooker creó la serie, que escribió junto a Ben Caudell, Jason Hazeley, Emer Kenny, Daniel Maier y Joel Morris. Victoria Asare Archer aportó material adicional. Al Campbell, colaborador habitual de Brooker (Screenwipe, Newswipe, Death To 2020), dirigirá la serie.

Richard Webb produce, mientras que Brooker, Jessica Rhoades y Annabel Jones son productoras ejecutivas. Mark Kinsella es coproductor ejecutivo. La serie, aún sin título, no es la primera incursión de Brooker en el mundo del drama criminal. Cocreó la sátira policial de Sky A Touch of Cloth, protagonizada por John Hannah y Suranne Jones, que se emitió durante tres temporadas entre 2012 y 2014.