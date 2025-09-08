SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

8 de septiembre 2025 - 18:00

Con solo 6 capítulos: la serie de Netflix con Robert de Niro como protagonista que arrasa en la plataforma

En el año 2025, el reconocido actor sigue siendo una de las figuras más importantes del cine internacional.

Uno de los últimos estrenos de Netflix es "Día Cero" un drama político y conspiranóico que se transformó en una de las apuestas más fuertes en el catálogo de películas y series. Con tan sólo 6 capítulos, captó la atención del público de principio a fin y no dejó a nadie despegarse de la pantalla.

Día Cero
De qué trata Día cero, la exitosa serie de Netflix

El protagonista de esta historia es George Mullen, un ex presidente de los Estados Unidos que se ve obligado a regresar a la arena política después de un retiro anticipado. El motivo de su regreso tiene como objetivo encontrar la fuente principal de un poderoso ciberataque, que esconde una gran red de mentiras y conspiraciones.

Con un ritmo frenético, la serie mezcla política, drama y suspenso y lleva al espectador directamente a los conflictos, sin dar muchos rodeos. Cada capítulo suma tensión y deja un cierre en suspenso que prácticamente obliga al espectador a darle play al siguiente.

Netflix: tráiler de Día cero

Embed - Día cero | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: elenco de Día cero

  • Robert de Niro (George Mullen)
  • Jesse Plemons (Roger Carlson)
  • Lizzy Caplan (Alexandra Mullen)
  • Connie Britton (Valerie Whitesell)
  • Angela Bassett (President Mitchell)

