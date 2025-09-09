La serie juvenil que es furor en Prime Video: una banda real recrea su propia historia en la plataforma







Con música original y una historia real, esta serie de Prime Video mezcla emoción, amistad y rebeldía en un verano que cambia todo para siempre.

Cinco músicos convierten su experiencia en una serie de Prime Video que fusiona ficción y realidad con ritmo, conflicto y emoción juvenil.

Las series juveniles siguen marcando tendencia en las plataformas de streaming. Con propuestas frescas, personajes reales y dramas emocionales, este tipo de contenido logra captar a nuevas audiencias. En esa línea, Prime Video apostó fuerte por una historia basada en hechos reales que conecta directo con la Generación Z.

La ficción se llama The Runarounds y nació de una banda verdadera. Cinco músicos decidieron transformar su recorrido en una narrativa que mezcla música en vivo, verano, amistad y conflicto juvenil. El resultado está disponible en ocho episodios que ya se pueden ver sin cortes en la plataforma.

3ZKKAOOGGVDC5HS6GKLLEMU4LE Prime Video lanza una serie donde los protagonistas no actúan: viven su propia historia entre guitarras, sueños y decisiones que lo cambian todo.

De qué trata The Runarounds: Música y sueños Cinco amigos recién graduados, atrapados en un pueblo donde nada cambia, deciden fundar una banda de rock como escape y rebelión. La serie muestra su lucha por alcanzar un sueño grande mientras atraviesan romances, tensiones familiares y descubrimientos personales que sacuden su verano.

Con un formato coming-of-age cargado de música original, la historia avanza entre recitales, errores y decisiones que ponen a prueba la amistad. Los conflictos internos y externos dan forma a un relato intenso, sincero y cargado de emociones que resuenan con cualquiera que haya querido cambiar su destino.

Lo más potente de la propuesta es que sus protagonistas no son actores comunes: son los verdaderos integrantes de la banda The Runarounds, quienes interpretan versiones ficcionadas de sí mismos. Esa elección le aporta una autenticidad que traspasa la pantalla, tanto en los momentos musicales como en los dramáticos. Prime Video: tráiler de The Runarounds: Música y sueños Embed - The Runarounds - Tráiler Oficial | Prime Video Prime Video: elenco de The Runarounds: Música y sueños William Lipton : Charlie Cooper, l.

Axel Ellis : Neil Crosby,

Jeremy Yun : Topher Park,

Zendé Murdock : Bez Willis,

Jesse Golliher : Wyatt Wsong,

Lilah Pate : Sophia Kinney.

Marley Aliah : Ruthie Bender.

Maximo Salas : Pete Atuna.

Kelley Pereira : Amanda Marfa.

Darin Heames : Dusty Crosby.

Brooklyn Decker, Mark Wystrach, Hayes MacArthur, Shea Pritchard: apariciones especiales.