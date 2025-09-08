"Star Trek" revela sus enormes planes para el 60.º aniversario del estreno de la serie







La franquicia celebra el "Día de Star Trek" cada 8 de septiembre y ya ha comenzado a revelar sus planes para su 60.º aniversario en 2026.

La franquicia nacida en 1959 se prepara para su aniversario 60.

Hace 59 años, Star Trek llegó por primera vez a la televisión de Estados Unidos con la emisión del primer episodio, "The Man Trap", en NBC. La franquicia celebra ahora el Día de Star Trek cada 8 de septiembre y ya ha comenzado a revelar sus planes para su 60.º aniversario en 2026. Estos incluyen una nueva serie animada, el lanzamiento de su último programa de televisión con actores reales y una Flota Estelar con otras emocionantes atracciones para los fans de Star Trek , tanto antiguos como nuevos.

La celebración, que durará un año, comenzará el 1 de enero, durante el Desfile de las Rosas en Pasadena, California. Star Trek tendrá una carroza en el desfile, uno de los más famosos y vistos de EEUU. La carroza destacará el pasado y el futuro de la franquicia. Para una experiencia diferente, el Crucero Star Trek zarpará de nuevo en 2026: William Shatner, Walter Koenig y más de 20 estrellas de Star Trek estarán a bordo. Si prefieres navegar por internet en lugar de por los mares, los cómics de Star Trek llegan a la popular plataforma Webtoon. Además, en el mundo real, Star Trek se ha asociado con DoSomething, el centro nacional de liderazgo juvenil.

Nuevos estrenos de Star Trek La última serie de acción real de Star Trek en la galaxia de programas de Paramount+, Starfleet Academy, se estrenará en 2026. La primera serie que se desarrollará en el famoso establecimiento educativo estará protagonizada por Holly Hunter como la canciller de la escuela Nahla Ake, y presentará a Paul Giamatti como el villano misterioso recurrente del programa, Nus Braka.

Es probable que Strange New Worlds, cuya tercera temporada termina esta semana, también estrene su cuarta temporada en 2026: será la penúltima temporada de esa precuela de la Serie Original, que terminará con una quinta temporada. Sin embargo, no necesitas Paramount+ para ver la serie más reciente de Star Trek: la serie animada dirigida a preescolares Star Trek: Scouts debuta hoy, con sus dos primeros episodios disponibles en YouTube. También se estrena hoy el podcast con guion Star Trek: Khan, que describe la historia secreta del mayor villano de Star Trek.

Todas las celebraciones del 60.º aniversario de Star Trek se coordinarán en StarTrek60.com , que incluirá un calendario de actividades.

